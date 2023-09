À l’intérieur d’un vaste projet de 8 millions de dollars dans l’une des plus belles villes de ski du Colorado

Dans la ville de Telluride, au Colorado, la vie tourne autour des montagnes. On pourrait en dire autant d’une vaste maison de 70 acres conçue pour offrir une vue panoramique sur les sommets alpins environnants.

Les 9 000 pieds carrés situés aux 280 et 282 Sage Grouse Road, dans la communauté voisine de Placerville, ont été construits en 2010, près de quatre décennies après que la défunte ville minière se soit transformée en l’une des meilleures stations de ski de l’Ouest.

L’architecte Daniel Houlihan de Fountainhead Studio, basé à Telluride, a conçu les bâtiments dans un style montagnard moderne, en utilisant au maximum les vues et le cadre boisé. Le résultat est une maison spacieuse et lumineuse qui met en valeur l’extérieur.

Il est actuellement sur le marché pour 8 millions de dollars.

Les fenêtres du sol au plafond de la résidence principale donnent sur la chaîne Sneffels. « Il y a plus d’une douzaine de sommets de 13 000 et 14 000 pieds que vous pouvez voir depuis cette maison », explique l’agent inscripteur Garrett Simon. « C’est une immense vue panoramique. »

La propriété comprend une résidence principale, un appartement de gardien séparé et un garage/« grange à jouets » pour ranger les voitures et le matériel de plein air. C’est un endroit axé sur l’intimité et l’isolement, un endroit pour débrancher et se détendre dans un endroit isolé sans renoncer au luxe ni à l’accès à la ville (la station de ski se trouve à 45 minutes en voiture).

À l’intérieur de la maison principale, de hauts plafonds et du bois naturel dominent le salon et la salle à manger formelle, qui ont tous deux des portes menant à des salons extérieurs et à des patios. Une grande cheminée en pierre double face ajoute une ambiance chaleureuse aux deux pièces.

En tout, il y a cinq chambres, six salles de bains complètes et trois demi-salles de bains, ainsi qu’un bar avec évier, un espace de stockage de vin et un cinéma maison. Le patio extérieur, chauffé, contient un grand foyer intégré conçu comme un lieu de rassemblement et d’observation des montagnes.

Un acheteur potentiel serait « une famille passionnée de plein air, qui aime l’intimité et la nature », explique Simon, ajoutant que la propriété serait également idéale pour les amoureux des chevaux.

La zone non constituée en société de Placerville se situe entre deux forêts nationales et couvre 480 acres. Il est situé à plus de 7 000 pieds d’altitude. Telluride, réputée pour ses sports et activités d’hiver, accueille également un parcours de golf en haute altitude en été.

Garrett Simon et Brittany « Bebe » Hinde, tous deux de Telluride Real Estate Corp., sont les agents inscripteurs.