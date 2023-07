À l’intérieur d’un domaine de 40 millions de dollars d’inspiration européenne à Los Angeles

Holmby Hills, le quartier verdoyant de Los Angeles, est connu pour ses somptueux domaines ressemblant à des châteaux, chacun ressemblant à son propre complexe privé.

La dernière maison impressionnante sur le marché est un domaine d’inspiration européenne de 40 millions de dollars situé en bas de la rue de l’emblématique Playboy Mansion et Spelling Manor. Assis sur 1,5 acre, le domaine présente une élégance de style européen du Vieux Monde associée à des intérieurs épurés et contemporains. La maison de trois étages de 20 000 pieds carrés a été construite en 2019 et a duré cinq ans, et il est facile de comprendre pourquoi. Toute la maison est sur mesure et construite avec des matériaux et un design haut de gamme, y compris des sols en pierre polie et en bois dur.

« La maison a beaucoup de charme et de caractère », déclare l’agent inscripteur Zac Mostame de The Agency, qui co-inscrit la propriété avec Lea Porter de The Beverly Hills Estates. « À l’extérieur de la maison, c’est comme remonter dans le temps, c’est de l’élégance à l’état pur. L’intérieur est flambant neuf, avec un hall d’accueil à deux étages avec un escalier en verre double qui se dirige vers le deuxième étage et a beaucoup de lumière naturelle qui traverse la maison. C’est vraiment magnifique.

L’allée fermée mène à une grande aire de jeux circulaire, avec une fontaine et des fleurs colorées luxuriantes. Lorsque vous traversez le portique en pierre voûté jusqu’au hall d’entrée, vous êtes accueilli par un magnifique escalier en verre double. L’une des caractéristiques les plus frappantes est l’atrium vitré à double hauteur, qui permet à la lumière naturelle d’inonder l’intérieur. Dans toute la maison, il y a de hauts plafonds cathédrale, des baies vitrées et des espaces décloisonnés qui rendent chaque pièce encore plus spacieuse. Au total, il y a sept chambres en suite et 12 salles de bains, plus une maison d’hôtes indépendante à deux étages.

La maison principale dispose d’une belle cuisine de chef surdimensionnée avec des appareils Gaggenau à la pointe de la technologie avec une table à manger formelle dans la pièce voisine. Il y a plusieurs cheminées dans toute la maison, y compris une cheminée lambrissée qui s’étend sur toute la longueur de la grande pièce à double hauteur. Presque toutes les pièces du niveau principal offrent un accès aux terrasses et jardins extérieurs.

La maison dispose également de son propre bar, d’un billard ou d’une aire de jeux, d’un bureau et d’une salle de cinéma de huit places. Toutes les chambres sont situées aux étages supérieurs, y compris la suite principale, qui dispose d’une terrasse privée et d’une salle de bains de type spa. À l’extérieur, les jardins luxuriants et bien entretenus comprennent de nombreux jardins majestueux, une piscine, un jacuzzi, un court de tennis, un étang et une salle de sport. Il y a aussi un garage souterrain de 13 voitures ; deux chambres supplémentaires pour le personnel; et une maison d’hôtes de deux étages, quatre chambres, trois salles de bains et 2 900 pieds carrés. La maison d’hôtes couverte de vigne possède des terrasses courbes d’inspiration française et donne directement sur l’étang aux fontaines.

Le domaine est entouré de hautes haies pour éviter les regards indiscrets, ainsi que d’arbres matures. La propriété a été conçue pour les divertissements à grande échelle et intimes à l’intérieur et à l’extérieur. Les dossiers d’inscription montrent que la maison a été mise sur le marché pour la dernière fois en 2021 et cotée à 45 millions de dollars et a déjà été proposée à la location à 125 000 dollars par mois.

Holmby Hills abrite certaines des maisons les plus chères et les plus célèbres de Los Angeles, notamment le Playboy Mansion et le Spelling Manor en bas de la rue.