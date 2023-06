À l’intérieur de la maison la plus chère de Dubaï, cotée à 204 millions de dollars

L’une des maisons les plus chères de Dubaï a récemment été mise en vente pour 204 millions de dollars par Luxhabitat Sotheby’s International Realty. Appelée le palais de marbre, la demeure massive correspond à la propension de la ville à l’opulence et à la pure prodigalité.

Situé dans le quartier ultra-exclusif de Dubaï Emirates Hills, connu sous le nom de Beverly Hills de Dubaï, The Marble Palace est un manoir de style Versailles qui a été conçu pour imiter les bâtiments Belle Époque à Paris. La maison s’étend sur 70 000 pieds carrés avec 60 000 pieds carrés supplémentaires d’espace bâti. C’est l’une des plus grandes maisons du quartier et dégage certainement une grandeur impressionnante.

L’inspiration pour la propriété était la haute Renaissance et les périodes baroques, avec de riches traitements de surface, des parures géométriques et des statues dorées. Un coup d’œil à la façade en marbre et en pierre, et il est facile de comprendre pourquoi il a fallu 12 ans de travaux de construction méticuleux pour terminer. Il a été achevé en 2018 et est sur le marché pour la première fois.

Dans la vraie forme de Dubaï, la maison comporte 700 000 feuilles de feuille d’or qui ont pris neuf mois à appliquer et ont été construites avec plus de 27 millions de dollars de marbre italien. Le marbre recouvre la majeure partie de la maison, y compris les sols, les murs et les 160 colonnes ornées de motifs corinthiens élaborés que l’on retrouve dans toute la maison. Il y a cinq grandes chambres, dont une suite principale de 4 000 pieds carrés et une mini-chambre principale, et 19 salles de bains, ainsi que 12 chambres pour le personnel pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes. Il est possible d’ajouter d’autres chambres, si vous le souhaitez. Bien sûr, les espaces de vie et de salle à manger sont plus grands que les maisons de la plupart des gens.

« Le design grandiose du palais est l’aboutissement d’une recherche et d’une analyse rigoureuses de 12 ans sur les palais et résidences royaux, qui impliquaient de fréquents voyages en Europe », déclare George Azar, PDG de Luxhabitat Sotheby’s International Realty. « Une telle attention méticuleuse aux détails est évidente dans toute la propriété, et elle témoigne du dévouement indéfectible de toutes les personnes impliquées pour faire de ce projet un succès retentissant. »

Les autres caractéristiques comprennent deux dômes de style parisien qui s’élèvent à 45 pieds, qui ont pris plus de 2,5 ans pour être achevés et comportent du verre sculpté à la main réalisé par 17 artisans français. La salle à manger formelle est le cœur de la maison et dispose d’un aquarium de récifs coralliens de 80 000 gallons et d’une table à manger en pierres précieuses et en cristal. Le rez-de-chaussée dispose également d’une salle de billard intérieure finie avec de la nacre, d’un hammam et d’un sauna, ainsi que d’un jacuzzi en or 24 carats.

Pour compléter l’offre de commodités, il y a un bureau à domicile de style présidentiel avec une cabine de secrétaire, une salle de sport équipée d’équipements TechnoGym, un coffre-fort, une substitution d’électricité, 50 arbres matures, un petit lac avec un pavillon, un étang de koi et un garage souterrain équipé professionnellement pouvant accueillir jusqu’à 16 voitures. Et au cas où vous tomberiez amoureux de l’art et du mobilier, vous pourrez acheter 400 œuvres de la collection personnelle du propriétaire et des meubles à intégrer à la transaction.

La maison offre également une vue imprenable sur le parcours de golf et la ligne d’horizon emblématique de Dubaï, qui comprend le Burj Al Arab et le littoral en pleine croissance. C’est vraiment une propriété unique en son genre dans l’une des villes à la croissance la plus rapide au monde.