À la recherche des dernières nouveautés en matière de développement de maisons de luxe

Alors que l’inventaire des maisons continue de baisser dans les grandes villes métropolitaines des États-Unis, le besoin de nouvelles offres de logements a poussé une vague de nouveaux projets de développement, dont beaucoup arrivent actuellement sur le marché.

Découvrez les maisons neuves de luxe dans quatre marchés distincts actuellement disponibles pour 1 à 4 millions de dollars.

Avec un nombre accru d’achats immobiliers basés sur le style de vie déclenchés par la pandémie, les États montagneux comme le Colorado ont vu un afflux d’acheteurs de résidences secondaires à la recherche de logements multifamiliaux «verrouillés et laissés». L’un de ces projets, les River Grand Residences à venir dans la ville de montagne de Glenwood Springs, dans l’ouest du Colorado, offre le mélange exact de commodité, de confort et de proximité des loisirs de plein air que recherchent ces acheteurs de maisons de vacances.

Situé le long de la rivière Roaring Fork, ce projet de résidences multiples de 17 unités offrira des plans d’étage de trois chambres et trois salles de bain et demie allant de 1 956 à 2 627 pieds carrés. Le paysage de montagne environnant sera mieux capté depuis les terrasses sur le toit, disponibles dans tous les plans d’étage. Les autres points forts incluent des garages privés et des unités équipées d’un accès par ascenseur.

Les personnes intéressées à visiter Aspen, qui se trouve à 40 miles au sud, peuvent voyager de multiples façons – CO-82 est un coup droit, la piste cyclable Roaring Fork va d’une ville à l’autre et, pour les plus aventureux, la rivière Roaring Fork traverse également les deux villes. Les prix commencent à 1,5 million de dollars jusqu’à 2,5 millions de dollars.

De l’autre côté du pays, une nouvelle maison de construction à Washington, DC, dans la banlieue de Fairfax, en Virginie, couvre 7 424 pieds carrés sur trois étages. Dotée d’un design de ferme moderne, la maison de cinq chambres et six salles de bains se trouve sur près d’un demi-acre juste à l’extérieur du centre-ville de McLean, régulièrement citée comme l’une des villes les plus riches d’Amérique.

De hauts plafonds de 10 pieds traversent tout le niveau principal où se trouvent la salle à manger, l’espace de vie et le bureau. La cuisine à aire ouverte bien garnie comprend un garde-manger, un coin matin et un poste de majordome. Outre quatre chambres, l’étage abrite une buanderie et la suite parentale, avec un immense dressing, une grande salle de bain avec baignoire et un salon avec accès direct à un balcon couvert.

Le niveau le plus bas correspond à une salle de jeux, une salle de bain complète et une aire de jeux, avec un espace supplémentaire pour une chambre et une salle multimédia.

Pendant la pandémie, la petite ville de Truckee, en Californie, à environ 10 miles au nord du lac Tahoe, est devenue un exemple classique de ville Zoom, ou d’une zone plus rurale où les travailleurs à distance se dirigeaient lorsque la vie des grandes villes s’arrêtait. Trois ans plus tard et l’afflux de ces acheteurs, principalement de la Bay Area, a poussé le marché du luxe à Truckee vers de nouveaux sommets. D’où l’émergence de maisons comme cette nouvelle construction moderne.

Élégante dans tous les sens du terme, la résidence de 3 500 pieds carrés présente des lignes épurées, des finitions haut de gamme et un aménagement aéré. Bien que complètement moderne, l’accent mis sur les matériaux naturels rappelle l’environnement pittoresque de la maison. La pierre est mise en valeur avec goût à l’extérieur et les éléments en bois peuvent être vus dans les murs en ardoise, les plafonds en planches et les planchers de bois franc.

Situé à côté du terrain de golf Gray’s Crossing, les vues sur le deuxième fairway peuvent être admirées depuis l’abondance de fenêtres de la maison. Une cour arrière privée et arborée comprend un patio couvert, une cuisine extérieure et un foyer.

Un nouveau produit de construction rare pour le centre-ville d’Austin, cette maison de luxe de quatre chambres et cinq salles de bain possède tout le dynamisme des conceptions résidentielles ultramodernes en cours de construction aujourd’hui. Plusieurs niveaux avec différentes dispositions créent des espaces distincts, chacun avec une sensation unique. Bien que la ligne d’horizon à proximité offre les vues les plus spectaculaires – mieux vues depuis la terrasse sur le toit – les fenêtres donnant sur l’intérieur mettent en valeur la beauté de la maison elle-même.

D’immenses murs mobiles en verre s’ouvrent sur une cour où une piscine avec un mur élégant de cascades peut être confondue avec une fontaine spectaculaire. L’intérieur se fond parfaitement dans l’extérieur grâce aux finitions de haut niveau du salon extérieur, avec une douche, une fausse pelouse et une terrasse en bois dur.

Situé au 1208 West 8th Street, l’établissement se trouve à quelques minutes des sites célèbres d’Austin tels que la capitale du Texas, le musée d’art de Blanton et l’université du Texas à Austin.