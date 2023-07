9 conseils de design d’intérieur contemporain que vous n’avez jamais entendus auparavant

Pas traditionnel mais loin d’être moderne, le design d’intérieur contemporain peut sembler être le meilleur de tous les mots. Audrey Scheck d’Audrey Scheck Design me dit : « Alors que le design moderne fait référence à une période spécifique, le design contemporain est un terme plus vague désignant les tendances actuelles et futures du design. Le design contemporain évolue au fur et à mesure que les tendances du design d’intérieur vont et viennent.

Les espaces contemporains actuels ont une sensation simple et chaleureuse. Loin d’être stéréotypés, ils peuvent être éclectiques ou même amusants. Que vous conceviez actuellement un espace contemporain ou que vous en rafraîchissiez un ancien, voici neuf conseils de design contemporain partagés par des designers d’intérieur experts.

Choisissez des lignes courbes

Scheck me dit que les lignes courbes peuvent vraiment mettre en valeur un espace contemporain. « Des coins arrondis sur les meubles aux miroirs arqués et aux portes, les courbes apportent tellement de dimension à un espace. L’incorporation de courbes aide à équilibrer un espace en brisant les angles et les lignes dures.

Il existe de nombreuses façons d’ajouter des lignes courbes à une pièce. Choisissez un canapé ou une chaise courbée. Même une bibliothèque sinueuse, un miroir ou une œuvre d’art peuvent créer un intérêt visuel.

Oubliez le blanc et optez pour des neutres crémeux

Le blanc peut sembler très moderne et austère, alors choisissez un neutre crémeux si vous voulez qu’un espace ait une esthétique plus contemporaine.

« Les consommateurs se penchent sur des tons neutres crémeux qui sont suffisamment polyvalents pour rendre un espace calme et neutre tout en étant chaleureux et invitant », déclare Scheck. « Une base neutre permet encore plus de flexibilité pour introduire de la couleur à travers des accents amusants comme des œuvres d’art, des textiles et des accents décoratifs. »

Ajouter un tapis tendance

Si une pièce contemporaine donne l’impression qu’il manque quelque chose, elle bénéficierait probablement d’un tapis tendance. L’utilisation d’un tapis tendance dans un espace aide à définir une pièce, en particulier dans les maisons à aire ouverte », explique Scheck. « Pour maximiser le revêtement du sol, nous superposons souvent un tapis d’appoint plus petit sur un tapis en fibres naturelles comme le jute ou le sisal. Cela aide non seulement à remplir l’espace, mais apporte également des couches et des textures supplémentaires.

En plus de la texture, les tapis sont également un excellent moyen d’ajouter de la couleur à un espace neutre.

Apporter l’extérieur à l’intérieur, c’est comme une bouffée d’air frais

Amener des éléments extérieurs à l’intérieur et mélanger les deux espaces est à la mode depuis un certain temps maintenant. Adriana Hoyos, designer de Shoma Bay, qui est un projet de condominiums à Miami, est une grande partisane de ce choix de conception. « Un dialogue captivant s’établit en connectant de manière transparente les environnements extérieurs et intérieurs, donnant naissance à une expérience de vie véritablement fonctionnelle, dynamique et énergique. La fusion de la beauté organique du monde naturel avec le confort de la vie intérieure transforme les espaces et apporte sérénité, détente et créativité », dit-elle.

Un bon exemple de cela est que le salon du propriétaire à Shoma Bay est conçu pour se connecter avec le jardin zen. À plus petite échelle, même quelque chose d’aussi simple que d’apporter des plantes à l’intérieur peut transformer un espace contemporain.

Installez le revêtement de sol à chevrons dans une seule direction

Passer les lattes. Le revêtement de sol à chevrons est charmant et chic, mais aussi polyvalent. Parce que ce type de revêtement de sol a une ambiance vintage et n’est pas encore tout à fait partout, il se fait vraiment remarquer.

Anja Pavlin, directrice associée de Nova suggère d’installer ce type de revêtement de sol dans une seule direction. « Il crée un motif contemporain sous les pieds et donne l’illusion de plus d’espace. De plus, la combinaison d’un look artisanal traditionnel avec un extérieur contemporain crée un contraste intéressant », dit-elle.

Optez pour la pierre naturelle et les bois blancs

Alors que les matériaux synthétiques peuvent parfois être moins chers, le naturel est toujours meilleur dans une maison contemporaine.

« La pierre naturelle, les bois blancs et les métaux élégants sont à la base du design contemporain. Ces matériaux sont chaleureux et invitants et aident à connecter les résidents à leur environnement et à accueillir les invités et les visiteurs », explique Pavilin. « S’inspirant de la nature et de l’extérieur ainsi que du design scandinave minimaliste, ces éléments favorisent une atmosphère apaisante et élevée. »

Rehaussez une pièce avec une palette de couleurs monochromes

Le look monochromatique est à la mode depuis un certain temps maintenant et il ne semble pas que cette tendance disparaisse de sitôt.

C’est un excellent moyen de vraiment faire une déclaration et ne nécessite pas un budget énorme. Andrea DeRosa, cofondatrice et designer principale d’Avenue Interior Design, me dit : « Accessoirisez en une seule couleur. La forme, la taille et la texture doivent varier selon l’intérêt, mais le fait de garder les accessoires et les œuvres d’art de la même couleur crée un intérieur très contemporain.

Mélanger et assortir

Ou allez dans la direction opposée en mélangeant et en assortissant. C’est un choix préféré de Melissa Urdang Bodie de Melissa and Miller Interiors. « La clé, pour nous, est de mélanger et assortir. Nous aimons incorporer des pièces modernes, mais nous n’aimons jamais sacrifier la chaleur ou la façon dont la pièce vous fait sentir. Parfois, le moderne peut sembler froid et impersonnel. Nous résolvons cela en mélangeant des textures de tissu, des finitions et des matériaux dans les espaces afin que la pièce soit invitante.

Regardez vers le passé pour les meubles et la décoration

L’un des meilleurs éléments du design d’intérieur contemporain est que vous pouvez facilement utiliser des pièces de différentes époques. Bethany Adams de Bethany Adams Interiors me dit : « Cela peut sembler contre-intuitif, mais lorsque je décore dans un style contemporain, je me tourne vers le passé. Tant de designers et d’artistes en Italie, en France et en Allemagne ont créé des meubles et des décors avant-gardistes au milieu du siècle dernier.

Bien que vous puissiez parcourir les antiquaires locaux et les ventes immobilières, vous pouvez également vous procurer facilement en ligne. Adam aime 1stDibs et South Loop Loft.