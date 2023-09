7 choses dont votre maison a besoin cet automne

L’automne est presque là. Si l’été a été chargé, rempli de divertissements et de voyages, votre maison est probablement la dernière chose qui vous préoccupe. Donc, si les choses ont besoin d’une petite réparation ou d’un rafraîchissement, c’est le moment. N’oubliez pas que les vacances approchent à grands pas, il est donc important de mettre de l’ordre dans votre maison en prévision de tous les plaisirs et célébrations. Voici sept choses dont votre maison a besoin cet automne.

Le canapé de la 7ème Avenue

Imaginez à quel point ce serait agréable d’avoir toute la famille sur le canapé pour regarder du football, des films ou simplement se réunir ? Si votre canapé actuel est un peu défraîchi ou inconfortable, il est définitivement temps d’opter pour quelque chose de nouveau. Il n’y a pas de meilleure option actuellement que le canapé 7th Avenue. La conception modulaire a une esthétique Cloud Couch à un prix bien meilleur. Avec des housses OEKO-TEX (non toxiques), résistantes aux taches et lavables en machine, il coche chaque case pour la plupart des familles. Mieux encore, si vous déménagez, vous pouvez ajouter des pièces et repenser votre canapé, au lieu d’acheter quelque chose d’entièrement nouveau.

LA Toile Fond d’écran

Le papier peint est le moyen ultime de relooker une pièce sans travaux majeurs. Le papier peint LA Toile de l’architecte d’intérieur Ryan Saghian en collaboration avec S. Harris est l’un des designs les plus uniques disponibles depuis longtemps. Bien que la plupart des toiles ne se coordonnent pas bien avec les espaces modernes, celle de Saghian est faite pour cela. Présentant des monuments de Los Angeles, notamment le panneau Hollywood, le Walt Disney Concert Hall et un Oscar, c’est la touche parfaite à ajouter à une salle de bain, une salle d’alimentation, un bureau à domicile ou même une salle à manger audacieuse.

Purificateur d’air Dyson Purifier Big+Quiet au formaldéhyde

C’est la rentrée scolaire et la rentrée au travail, ce qui signifie que tout le monde est exposé à davantage de germes. Se procurer un purificateur d’air peut remédier à ce problème et aider à garder tout le monde en bonne santé. Le Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde a été lancé cet été et est conçu pour les grandes maisons. Le système de filtration triphasé capture jusqu’à 99,97 pour cent des particules fines. Mieux encore, il détruit définitivement le formaldéhyde. Le filtre HEPA dure également environ deux ans et demi. Vous n’avez donc pas à vous soucier de changer constamment le filtre. Avons-nous mentionné qu’il s’agit du modèle le plus silencieux de Dyson à ce jour ?

Poêles hybrides Viking

Jetez un œil à vos casseroles. S’ils sont rayés, usés ou s’écaillent, il est temps de les retirer. Viking a récemment lancé une gamme de poêles hybrides dotées d’un motif en acier inoxydable surélevé conçu pour protéger la surface antiadhésive des ustensiles métalliques. Avec une double couche de revêtement antiadhésif, ils sont très durables. Ce sont les seules casseroles dont chaque cuisine a absolument besoin.

Serviettes Weezie

Il n’y a rien de moins accueillant qu’une salle de bain avec de vieilles serviettes. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour effectuer une mise à niveau. Le Starter Pack de Weezie est parfait pour cela. Cet ensemble comprend quatre serviettes de bain et deux serviettes à main. Ces serviettes ne sont pas seulement moelleuses (et conservent leur peluche pendant des années), elles sont élégantes et personnalisables. Disponible dans un choix de teintes gaies, notamment Camel, Blanc, Rose et Bleu clair, et dans une variété de couleurs de passepoil ainsi que onze styles de monogrammes différents, il constitue également un cadeau de pendaison de crémaillère tout aussi généreux et passionnant.

Tous les porte-savons et savons pour les mains au Moringa

Le lavage des mains est plus important que jamais de nos jours et le pain de savon est actuellement à l’honneur. Alors pourquoi ne pas rafraîchir le pain de savon dans votre salle de bain avec un plat élégant pour le contenir ?

Le porte-savon en bambou naturel et respectueux de l’environnement All Moringa est un essentiel de la salle de bain d’automne. Ajoutez simplement un pain de savon de la marque. Disponible dans les parfums de lavande, de rose et de citronnelle, le plus difficile est de choisir celui que vous voulez.

Nouvelles bougies

Il n’y a rien de mieux qu’une maison qui sent bon. Si vos bougies d’été brûlent peu, il est temps de découvrir de nouveaux parfums d’automne. La Bougie Rituelle Lumiose 6h du matin est idéale pour cela. Présentant des notes d’Ambre, le très populaire bois de Oud, et de Teck, cette bougie magnifiquement parfumée est présentée dans un récipient cannelé tendance. C’est un excellent ajout à une table basse, une bibliothèque ou une table de nuit, lui donnant une touche élégante et moderne.

Une autre excellente bougie d’automne est la bougie Melt Glow + Grow de Melt By Melissa. Le cache-poussière peut être planté dans le pot en céramique lorsque la bougie est grillée pour un respect ultime de l’environnement. Avec des notes de vanille, de tabac, d’amande, de pain d’épices et de pistache, c’est l’alternative parfaite au Pumpkin Spice de base cette saison.