À une époque caractérisée par des progrès technologiques rapides, des marchés du travail en évolution et des paysages économiques changeants, certaines villes des États-Unis sont devenues des phares de la croissance financière. Au cours des cinq dernières années, de nombreuses régions ont connu une augmentation significative du revenu moyen des ménages, dressant un tableau fascinant de la dynamique économique à travers le pays. Ici, nous allons détailler les 50 principales villes des États-Unis où les ménages ont connu la croissance des revenus la plus substantielle, offrant un aperçu des facteurs à l’origine de ces augmentations et des implications potentielles pour l’avenir.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelles villes américaines ont connu la plus forte croissance de leurs revenus au cours des cinq dernières années.

50 villes où le revenu moyen des ménages a le plus augmenté

En nous appuyant sur les données provenant de la dernière publication du Census Bureau – les estimations sur un an de l’American Community Survey 2022 – nous avons déterminé quelles villes des États-Unis ont connu la plus forte croissance de leurs revenus au cours des cinq dernières années. Dans notre analyse, nous avons utilisé plusieurs facteurs répertoriés ci-dessous :

















Chacun de ces facteurs a reçu un score, qui a ensuite été additionné pour chaque ville, puis toutes les villes ont été classées en fonction de leur score combiné. Le revenu moyen des ménages est égal au revenu moyen des ménages.

En ce qui concerne les 50 villes où le revenu moyen des ménages a le plus augmenté, il existe certainement certaines tendances géographiques. Les villes de Californie et de Floride occupent la majorité de la liste, avec 22 villes de Californie et 10 villes de Floride. L’État de Washington arrive en troisième position, loin derrière, avec cinq villes figurant dans le top 50.

Vous trouverez ci-dessous un tableau répartissant les 50 principales villes où le revenu moyen des ménages a le plus augmenté :

Nous avons également dressé un tableau décomposant la croissance du revenu médian des ménages :