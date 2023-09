5 meilleurs endroits pour acheter un bien immobilier bon marché dès maintenant : conseils d’experts

Imaginez-vous en train de vous promener dans une rue pavée bordée d’une architecture centenaire et offrant une vue sur la mer au loin. Seulement, vous n’êtes pas en vacances ou dans un rêve : c’est votre maison. (Et cela ne vous a pas coûté une fortune.)

Si vous avez déjà rêvé d’acheter une maison abordable dans un pays étranger et de vous y installer pour vivre la vie d’expatrié, 2023 est le moment idéal pour acheter un bien immobilier bon marché dans le monde entier, selon Ronan McMahon, expert en immobilier international.

« Il y a une pénurie croissante de biens immobiliers de qualité dans des endroits hautement recherchés, mais en attendant, la demande augmente », m’a expliqué McMahon lors d’un entretien. « Nous pouvons toujours acheter à un prix très réduit par rapport à des destinations et des biens immobiliers comparables aux États-Unis, mais cette fenêtre est sur le point de se fermer. »

Avec plus de deux décennies d’expérience et plus de 2 milliards de dollars de transactions immobilières à son actif, McMahon connaît le pouls du marché immobilier mondial comme nul autre. Il est l’éditeur de Real Estate Trend Alert (une publication qui recense les meilleurs endroits au monde pour investir dans l’immobilier), un collaborateur de confiance d’International Living et l’auteur de trois livres sur l’immobilier international.

Lors de la récente conférence International Living, McMahon a dévoilé son nouveau rapport spécial, dans lequel il a partagé ses meilleurs choix immobiliers mondiaux pour 2023.

Selon McMahon, lorsqu’il s’agit d’acheter un bien immobilier à l’étranger, il n’y a pas de formule magique. « Il n’y a pas de truc magique pour trouver des opportunités immobilières rentables. Cela nécessite d’innombrables heures de recherche, de nombreux voyages pour découvrir de nouveaux emplacements, une réflexion stratégique et une solide connaissance des différents marchés immobiliers », explique McMahon. « Chaque pays a ses propres conditions de marché, il est donc crucial de faire preuve de diligence raisonnable avant de réaliser un investissement. »

Alors, qu’y a-t-il de si génial à acheter un bien immobilier à l’étranger et à vivre à l’étranger ? «Pour moi, c’est le chemin parfait vers la liberté, tant financière que personnelle», déclare McMahon. « La liberté d’aller où tu veux, quand tu veux. Libérer de l’inquiétude et du stress, ne pas se soucier de ce qui se passe sur le marché boursier ou de ce qui se passe dans le cycle d’information de 24 heures.

Ici, McMahon partage ses choix pour les cinq meilleurs endroits pour acheter des biens immobiliers bon marché dans le monde en ce moment. « Que vous soyez un débutant complet ou un investisseur possédant une certaine expérience dans l’immobilier, trouver le bon endroit pour acheter est la première étape de ce qui pourrait changer votre vie », déclare McMahon.

« Sur la côte orientale de la mer Adriatique, la côte dalmate européenne est un littoral extraordinaire parsemé d’îles qui s’étend de la ville croate de Zadar jusqu’à la baie de Kotor au Monténégro », explique McMahon. « C’est l’un des paysages les plus spectaculaires d’Europe, englobant des villes enchanteresses telles que Split, Sibenik et Dubrovnik. »

Au début des années 2000, les acheteurs immobiliers ont afflué vers la Croatie, saisissant les opportunités au rez-de-chaussée dans les villes historiques de Dubrovnik et de Split. « Aujourd’hui, l’opportunité en Croatie est passée. Les prix de l’immobilier ont convergé avec ceux d’autres destinations méditerranéennes », explique McMahon. «Cependant, sur la côte sud de la Dalmatie, les choses sont différentes. Le Monténégro est tout aussi beau que la Croatie, mais comme il n’est pas encore entré dans l’Union européenne, il n’a pas prospéré comme la Croatie et les prix de l’immobilier sont encore relativement bas.»

En Croatie, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, l’équivalent de 100 000 € vous achetait un condo avec vue sur l’eau. « Aujourd’hui, il faut envisager de payer plusieurs fois plus. Pourtant, au Monténégro, les maisons avec vue sur la plus jolie baie du comté peuvent encore être achetées pour 100 000 € », explique McMahon.

McMahon considère actuellement le Monténégro comme un jeu de banque foncière. « Le coût des terrains aménageables autour des bouches de Kotor reste extrêmement faible par rapport aux normes internationales », dit-il. « Comptez dépenser aussi peu que 80 à 100 € par mètre carré (ou environ 8 à 10 $ par pied carré) pour un terrain aménageable avec de superbes vues, à 15 minutes de route de la ville de Kotor. Ensuite, vous restez assis et attendez pendant que le développement arrive et que les prix augmentent.

Selon la rumeur, le Monténégro rejoindrait l’Union européenne d’ici 2025, ce qui constitue une proposition d’investissement intéressante. « Si le Monténégro entre dans l’UE, on pourrait assister à une forte appréciation », déclare McMahon. « Je crois que vous avez la possibilité de tripler votre argent, voire plus, d’ici cinq à dix ans. »

Située entre Lisbonne et Porto, la Côte d’Argent du Portugal s’étend sur environ 240 km de Santa Cruz à Espinho. Elle est bordée de petites villes et de belles plages et c’est un endroit idéal pour investir en ce moment. « La Côte d’Argent du Portugal est un fantastique achat de style de vie. Ce n’est pas aussi fou de touristes que Lisbonne ou l’Algarve », explique McMahon. «Ses plages sont immaculées, il y a un trésor de superbes villes historiques et de villages de pêcheurs à explorer, d’excellents fruits de mer, du golf et des divertissements. Et les gens sont sympathiques et faciles à vivre.

La Côte d’Argent abrite la seule réserve naturelle marine du Portugal et est la Mecque des surfeurs et des amateurs de golf du monde entier. « Les plages sont sauvages, ouvertes et sablonneuses, idéales pour de longues promenades.

La valeur est également difficile à battre, avec « des prix nettement inférieurs à ceux de Lisbonne ou des endroits privilégiés de l’Algarve », explique McMahon, qui a acheté un condo avec vue sur l’océan dans un complexe de plage et de golf en octobre 2020. « Le total des paiements mensuels ( incluant l’hypothèque, les taxes, les frais HOA et les cotisations de club de golf sur deux superbes parcours) s’est élevé à un peu moins de 1 110 €.

Cela dit, si vous recherchez un bien immobilier à l’étranger dans le cadre d’un investissement direct, McMahon affirme que vous ferez bien mieux dans l’Algarve au Portugal. «Cependant, si vous recherchez un style de vie à forte valeur ajoutée, la Côte d’Argent devrait figurer en bonne place sur votre liste restreinte. Et vous pouvez générer des revenus de location », explique McMahon. « La Côte d’Argent attire de nombreux vacanciers d’Europe du Nord pendant la haute saison et connaît une bonne saison intermédiaire en raison de sa réputation auprès des golfeurs. »

: « Vous n’avez pas besoin de payer en espèces », explique McMahon. « Au Portugal, les banques prêteront aux acheteurs immobiliers étrangers, comme en Espagne. »

: La zone sud du Costa Rica s’étend sur trois heures au sud de la capitale San José, englobant des villes comme Jaco, Manuel Antonio, Dominical, Uvita et Ojochal. «La zone sud offre ce que la plupart des touristes et des acheteurs de résidences secondaires souhaitent au Costa Rica», explique McMahon. « Elle offre des plages préservées, des montagnes abruptes couvertes de forêts, des parcs nationaux et une faune sauvage à votre porte, ainsi que la possibilité de pratiquer toutes sortes d’activités de plein air (kayak de mer, randonnée, équitation, observation de la faune). »

Pendant des décennies, cette zone a été délaissée au profit d’autres destinations costaricaines plus faciles d’accès. « Les nouvelles autoroutes l’ont ouvert au grand public », déclare McMahon. «Mais c’est toujours discret et boutique. Vous y trouverez une cuisine internationale et une scène d’expatriés active. Vous ne trouverez pas de vastes centres commerciaux, de fast-foods ou d’étalement urbain.

« Des acheteurs avisés achètent des maisons ici pour affronter les froids mois d’hiver en Amérique du Nord », explique McMahon. « Et certains ont acheté pour investir, générant ainsi un flux de revenus. » Selon le rapport de McMahons, vous pouvez trouver des terrains en bord de mer à vendre pour 131 463 $ ou une villa de trois chambres avec piscine privée pour 250 000 $.

: « Le gouvernement prévoit de préserver cet endroit magnifique. Et il peut être difficile de trouver des terrains aménageables et d’obtenir des permis. Vous devriez donc rechercher un promoteur établi ayant fait ses preuves en matière de livraison de maisons de qualité », explique McMahon. « Construire une maison sur mesure signifie que vous pouvez obtenir exactement ce que vous voulez et qu’elle aura un maximum d’attrait pour les locataires de vacances. Ici, une maison bien équipée avec piscine peut générer de bons revenus locatifs, grâce à une forte demande et à l’absence de concurrence des grandes chaînes hôtelières.

: La Costa del Sol est depuis longtemps l’une des principales destinations touristiques d’Europe et c’est un endroit idéal pour acheter un bien immobilier bon marché dès maintenant et profiter d’un coût de la vie inférieur. « Cette bande de côte magnifique coche de nombreuses cases. Le climat est magnifique, avec 320 jours de soleil par an. C’est facile d’accès, à quelques pas de la plupart des villes européennes, avec un excellent aéroport à Malaga », explique McMahon. « Et il y en a pour tous les goûts : golf de premier ordre, marinas, villes historiques, musées et boutiques, restaurants et vie nocturne. »

Et cela devient de plus en plus désirable. « On a constaté une augmentation du nombre de personnes venant pour des séjours plus longs, combinant vacances et travail à domicile. Et il y a eu une augmentation du nombre de Nord-Américains qui achètent des résidences secondaires ici, ce qui rend cette côte véritablement internationale », explique McMahon.

« Il existe une grande variété de biens immobiliers à vendre, que vous souhaitiez un studio bijou, un condo avec vue sur le golf ou l’océan ou une villa de luxe en bord de mer », explique McMahon, dont le rapport répertorie des prix récents comme 164 000 € pour un condo.

En plus de l’immobilier à bas prix, l’Espagne est également l’une des rares destinations d’outre-mer où il est facile pour un acheteur étranger d’obtenir un prêt hypothécaire bancaire. « Les banques sont ouvertes aux affaires et heureuses de prêter », déclare McMahon, qui souligne dans son rapport que les taux d’intérêt sont encore relativement bas – avec des prêts hypothécaires à taux variable à partir de 3,2 % (2,7 % pour la première année) et des taux fixes à partir de 3,9 %. % à 4,7%.

Les prix vont augmenter, puisque les entreprises financières et technologiques s’implantent ici et la transforment en la nouvelle « Silicon Valley » de la Méditerranée. « C’est énorme pour une côte qui suscite déjà un grand intérêt de la part des acheteurs internationaux », déclare McMahon.

« Los Cabos est devenue l’une des destinations de luxe les plus prisées au monde : 2023 a déjà vu un autre record battu en termes de nombre de visiteurs », déclare McMahon. « Cabo attire les célébrités hollywoodiennes, les touristes, les travailleurs à domicile et ceux qui recherchent un coin du sud de la Californie sans les prix incroyablement élevés de l’immobilier. »

La région est ancrée dans les villes jumelles de Cabo San Lucas et de San Jose del Cabo, et il existe un grand potentiel dans et au-delà de ces pôles touristiques, notamment dans des endroits comme le Cap Est, Todos Santos, La Paz et Loreto. « Partout où j’ai exploré toutes les directions depuis Los Cabos, la voie du progrès explose », déclare McMahon. « Cabo et la Baja (péninsule) sont l’endroit idéal pour des gens comme nous qui souhaitent savoir où et comment prendre de l’avance, conclure des accords et réaliser des investissements intelligents. »

: Il y a des deals partout dans la région, mais un endroit qui passionne vraiment McMahon est La Paz, la capitale de l’État de Baja California Sur. Situé sur la mer de Cortés, à deux heures de route de Los Cabos, il devient de plus en plus chic. « La Paz est un endroit très spécial où votre argent immobilier peut aller très loin. Je parle d’une belle maison pour moins de 100 000 $, d’une superbe maison avec vue sur la mer pour moins de 300 000 $ et de tout le reste », explique McMahon.

Mais même à Cabo, où c’est plus cher que La Paz, les prix restent raisonnables si on les compare à ce que l’on paierait aux États-Unis. « Le prix médian de l’immobilier en Californie est proche de 800 000 $ dans tout l’État ; il a atteint 1 million de dollars dans le comté d’Orange et 1,4 million de dollars dans la Bay Area », déclare McMahon. « Pour ces gens-là, un condo d’un demi-million de dollars est une véritable aubaine. Cela est de bon augure pour les reventes et constitue un facteur important dans la compression des stocks à Cabo (tant pour les ventes que pour les locations de biens immobiliers).

: « Je pense que nous ne sommes qu’au début du plein potentiel de Cabo. La transformation qui s’opère ici (que j’avais prédite pour la première fois en 2014), qui en fera la destination haut de gamme ultime, se poursuivra sur les 30 prochaines années », déclare McMahon. « Mais le simple fait d’être à Cabo ne suffit pas. Vous devez investir dans des communautés créées selon les normes les plus élevées et situées dans des emplacements de choix, des endroits qui seront très attrayants sur le marché de la revente et qui seront sur le radar des locataires potentiels à court et à long terme.

