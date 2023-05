5 étapes pour trouver les meilleures offres d’investissement immobilier

Dans un marché immobilier en constante évolution, où trouvez-vous les meilleures offres ? Avec la connectivité numérique d’aujourd’hui et les tendances des influenceurs sociaux, il peut sembler qu’en ligne est le point de départ. Une recherche rapide pourrait mener à des listes Web ou à des services qui décrivent quelques propriétés dans votre région.

Cependant, d’après mon expérience, j’ai constaté que dans le monde de l’immobilier commercial, de nombreuses options ne sont pas facilement visibles du public. De plus, trouver un bon investissement immobilier implique généralement plusieurs visites (ou plus !). Si vous ne visitez qu’un seul endroit, vous n’en aurez pas d’autres qui pourront être utilisés à des fins de comparaison. Ne voir qu’un nombre limité de propriétés pourrait entraîner des risques tels que payer trop cher ou manquer des détails dans un bâtiment qui le distinguent de la concurrence.

Lorsque de nouveaux investisseurs me demandent des conseils sur les offres d’approvisionnement, je partage toujours qu’il s’agit vraiment d’un jeu de chiffres. D’après mon expérience d’investisseur, j’ai parfois examiné des dizaines, voire des centaines, d’opportunités avant d’en acheter une. Suivre ce processus signifie que vous devez avoir un excellent pipeline en place. Si vous avez un système, vous serez en mesure de surveiller les offres au fil du temps et de repérer les joyaux. Décomposons cette approche en étapes que vous pouvez suivre lorsque vous construisez votre propre portefeuille immobilier.

Étape 1 : Établir un outil de suivi du pipeline

Vous aurez besoin d’un endroit où vous pouvez stocker des informations sur les propriétés. Vous pouvez commencer cela dans Excel ou un autre système de base de données. Pour chaque possibilité, incluez l’adresse du lieu, un lien vers la propriété, les coordonnées du courtier inscripteur ou du propriétaire et les mesures de la transaction. Ajoutez des détails qui vous permettent d’analyser rapidement et de décider si une propriété se trouve dans votre fourchette.

Étape 2 : Vérifiez les options accessibles au public

Recherchez des sites de référencement en ligne – vous trouverez des endroits comme Co-Star, LoopNet et bien d’autres qui publient généralement ce que les courtiers leur envoient. Gardez à l’esprit que ce que vous voyez sont les opportunités que les courtiers décident de partager publiquement avec les masses. Les meilleures offres peuvent ne pas être facilement accessibles à un large public et vous ne pourrez pas entrevoir les opportunités hors marché sur ces sites.

Vous pouvez également rechercher des sites Web de courtiers ; commencez par identifier les courtiers en placement les plus actifs dans votre région. Sur certains marchés secondaires et tertiaires, vous constaterez peut-être que les courtiers agissent en tant que généralistes. Par exemple, un courtier en vente peut également offrir des services en tant que courtier en crédit-bail. Ajoutez tout ce que vous trouvez à ces endroits à votre traceur de pipeline.

Étape 3 : Établir des relations avec les courtiers

Après avoir trouvé les noms des courtiers actifs dans votre région, appelez-les. Demandez à les rencontrer et à les connaître, et partagez avec eux toute information qui pourrait être utile. Au fur et à mesure que vous construisez une relation, ils peuvent vous dire ce qu’ils ont dans leur propre pipeline (gardez à l’esprit que la création de ces relations peut prendre du temps, surtout si vous êtes un nouvel investisseur, mais elles en valent la peine à long terme !)

Étape 4 : Toilez la zone

Il n’y a vraiment pas de substitut pour sortir et se promener dans un quartier ou conduire dans un secteur que vous envisagez. J’ai récemment effectué une recherche en ligne de propriétés commerciales dans le Connecticut et n’en ai trouvé que quelques-unes qui étaient cotées en bourse. Lorsque j’ai traversé la région, j’ai découvert plusieurs propriétés commerciales avec des panneaux «à vendre» devant eux. J’ai aussi repéré quelques endroits intéressants avec du potentiel qui étaient proposés à la location et qui avaient des postes vacants. Tous ces éléments pourraient être entrés dans mon pipeline en tant que cibles potentielles.

Étape 5 : Identifiez les propriétés vacantes ou mal gérées

Voici un autre moment où vous voudrez faire des recherches et ensuite passer un appel. Si vous voyez une propriété qui est assise et qui semble inactive, découvrez pourquoi. Vérifiez les fournisseurs de données comme Reonomy pour obtenir des informations sur la propriété et le propriétaire. Ensuite, contactez le propriétaire et demandez-lui s’il a des plans pour l’endroit.

Une fois que vous avez effectué ces étapes initiales, vous aurez les débuts d’un pipeline que vous pouvez utiliser comme ressource. N’oubliez pas que la partie la plus importante pour trouver une bonne affaire réside dans le suivi. Parfois, les meilleures opportunités sont celles qui sont restées sur le marché – ou hors du marché ! – depuis des mois. Si vous revenez vers eux, vous découvrirez peut-être que la motivation du vendeur a changé (surtout sur ce marché). Ils pourraient baisser leur prix ou être disposés à modifier leurs conditions. Vous pourriez alors aller de l’avant et acquérir une propriété incroyable. Au fil du temps, le pipeline peut devenir un outil inestimable pour vous aider à bâtir votre portefeuille et à atteindre vos objectifs de placement.