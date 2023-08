4,2 millions de dollars Boulder Loft offre un luxe élégant avec un avantage industriel

Avec une histoire principalement définie par la transition d’une ville minière du Far West à une plaque tournante pour la recherche scientifique et l’industrie technologique, Boulder, Colorado, est à la fois robuste et raffinée. Il en va de même pour le loft résidentiel de 2 200 pieds carrés, Seven Hundred Pearl.

À première vue, la maison du centre-ville de Boulder peut ressembler à votre loft d’artiste moyen dans une grande ville. Mais regardez de plus près, et vous trouverez quelque chose de distinctement coloradan.

L’hommage à l’époque révolue des origines du loft se retrouve dans les détails, y compris un groupe d’ampoules Edison, des murs ornés de nickels de buffle et de balles et des accents de bois patiné.

La célèbre designer d’intérieur, Kari Whitman, dont les clients résidentiels incluent Jessica Alba, Kristen Bell et Antonio Banderas, a repensé le loft en 2017. L’expérience de Whitman en matière de design résidentiel et commercial est pleinement exposée avec une exécution astucieuse de la création d’un espace à la fois industriel mais intime.

Auparavant, le magasin Racket Grocery, qui desservait la communauté minière de Boulder au tournant du 19e siècle, la conception de la maison capitalise sur cette histoire unique en tant qu’espace commercial et conserve des caractéristiques telles que de hauts plafonds à poutres apparentes, des murs en briques et des vitrines. donnant sur Pearl Street, réaménagée en résidence industrielle élégante et luxueuse.

Une cheminée de chevet crée une chambre confortable malgré la grande échelle. Les portes coulissantes massives en verre à cadre en acier permettent d’avoir plus d’espaces privés lorsqu’elles sont fermées ou une sensation aérée et ouverte lorsqu’elles sont rétractées.

Toujours en accord avec le style de marque de Whitman, la résidence de deux chambres et deux salles de bains a été recréée avec un approvisionnement respectueux de l’environnement, utilisant 80% de matériaux réutilisés ou recyclés – des panneaux de verre de 9 pieds provenant d’un gratte-ciel d’avant-guerre de New York, lampadaires de France et, peut-être le plus unique, un mur de ceintures en cuir recyclé.

Parmi les autres installations au design distinctif, citons un lit à ossature métallique suspendu à une corde tressée épaisse, des sols en teck recyclé et un mur vivant de mousse et de sauge.

Situé sur Pearl Street, le loft de 4,2 millions de dollars est au cœur du centre-ville de Boulder, regorgeant de boutiques, de restaurants et d’espaces culturels. À la porte, une promenade de cinq minutes à l’ouest vous amène au début du sentier, avec accès aux sentiers de randonnée de renommée mondiale de Boulder.

Francis Hagan de Slifer Smith & Frampton Real Estate détient la liste du 700 Pearl Street.