40 % des moins de 30 ans ont reçu l’argent de leur famille pour l’acompte

Pas moins de 38 % des acheteurs récents de moins de 30 ans ont utilisé soit un don en espèces d’un membre de la famille, soit un héritage pour payer leur mise de fonds. C’est selon une enquête commandée par Redfin auprès des déménageurs récents menée au printemps 2023. L’accession à la propriété pour la première fois est devenue de plus en plus chère, ce qui a fermé la porte à l’accession à la propriété pour les jeunes sans argent familial. Par conséquent, une grande partie des jeunes propriétaires peuvent être qualifiés de « nepo-homebuyers », ce qui signifie qu’ils ont reçu de l’argent familial pour acheter une maison. Ce phénomène contribue à l’inégalité intergénérationnelle des richesses et limite les opportunités économiques pour les jeunes et leurs familles.

Les jeunes acheteurs de maison ont souvent l’aide de leur famille

Il est rare qu’un jeune puisse s’offrir un logement. Les seniors américains (65 ans et plus) sont environ deux fois plus susceptibles d’être propriétaires que les jeunes américains (moins de 35 ans). Et souvent, les jeunes qui sont propriétaires de leur maison ont reçu l’aide de leur famille. Dans l’enquête Redfin, qui demandait comment les acheteurs récents avaient accumulé l’argent pour leur mise de fonds, 509 répondants avaient moins de 30 ans. Parmi ces jeunes acheteurs, 23 % ont utilisé un don en espèces de membres de la famille et 21 % ont utilisé l’argent de l’héritage pour leur mise de fonds. paiement.

Je suis certes tombé dans la catégorie des nepo-homebuyer. J’ai acheté ma première maison à 27 ans en 2015 avec l’aide de ma mère. Elle avait des problèmes de santé et ne pouvait pas vivre seule, alors elle a vendu son condo et m’a donné le produit pour acheter une maison dans laquelle nous pourrions vivre ensemble. Sans l’argent de ma mère, économiser pour un acompte m’aurait pris des années. Mais au lieu de cela, j’ai pu acheter une maison et assurer ma position de propriétaire. Cela m’a permis d’accumuler des capitaux propres, que j’ai finalement utilisés pour acheter une maison où ma mère pourra résider lorsqu’elle pourra à nouveau vivre de manière indépendante.

Les maisons de départ sont de plus en plus inabordables

Si j’avais retardé l’achat de ma première maison, j’aurais été confronté à un marché du logement de plus en plus inabordable. Le revenu nécessaire pour acheter une première maison n’a cessé d’augmenter depuis plus d’une décennie et a bondi de 13 % au cours de la dernière année seulement. En conséquence, de nombreux jeunes se tournent vers leur famille pour obtenir de l’aide lorsqu’ils accèdent au premier échelon de l’échelle du logement.

Les jeunes acheteurs de maison sans argent familial font face à une route difficile lorsqu’ils construisent un patrimoine intergénérationnel. Aux États-Unis, certains quartiers offrent aux enfants de familles à faible revenu une meilleure chance de grandir pour devenir des personnes à revenu élevé. L’économiste de Harvard, Raj Chetty, a identifié ces endroits comme des quartiers à hautes opportunités. Et selon une analyse de Redfin, ces quartiers à hautes opportunités sont devenus inabordables pour les familles qui pourraient bénéficier le plus d’élever des enfants dans ces endroits. La part des logements abordables à vendre dans les quartiers à fort potentiel est passée de 37 % en 2013 à 13 % en 2022.

Cotes d’accession à la propriété fixées à la naissance

Les jeunes qui ont besoin d’une aide familiale pour s’offrir un logement font partie d’un problème plus vaste concernant l’inégalité des richesses. Des recherches menées par des économistes de l’Université de Chicago ont révélé que les enfants nés de parents propriétaires sont beaucoup plus susceptibles d’être propriétaires à l’âge adulte. Et selon une enquête Redfin de 2021 auprès d’environ 1 500 propriétaires, 79 % des propriétaires actuels avaient un parent propriétaire de leur maison et 67 % avaient un grand-parent propriétaire d’une maison.

De nombreux jeunes qui achètent des maisons aujourd’hui avaient des grands-parents qui avaient acheté des maisons avant l’adoption de la loi sur le logement équitable, alors qu’il était encore légal de discriminer les acheteurs de maison sur la base de la race, de la religion, de l’origine nationale, du statut de handicap ou de la situation familiale. Et puisque l’accession à la propriété persiste d’une génération à l’autre, les inégalités du passé perdurent.

Mes parents ont acheté leur première maison dans les années 1980, bien après le Fair Housing Act de 1968, lorsqu’il était techniquement illégal de discriminer en fonction de la race. Pourtant, mon père noir a été rejeté par les vendeurs de maison blancs. Ce n’est que lorsque ma mère blanche a commencé à visiter les maisons en solo qu’une offre a été acceptée. Sans l’avantage d’avoir une mère blanche, je n’aurais peut-être jamais eu les avantages de parents propriétaires et je ne serais peut-être pas devenu propriétaire moi-même.

Uniformiser les règles du jeu pour les acheteurs de maison de première génération

Ces tendances troublantes expliquent pourquoi nous devons rendre l’accession à la propriété plus abordable pour les acheteurs de première génération. L’aide à la mise de fonds peut aider les acheteurs d’une première maison qui n’ont pas l’aide de leur famille à s’offrir une maison. L’aide au logement peut aider les familles à réduire leurs dépenses et à économiser pour un acompte. Et la réforme des lois de zonage pour permettre la construction de plus de maisons de démarrage peut aider à augmenter l’offre de logements abordables dans des endroits à forte opportunité économique. Pour réparer les inégalités du passé, nous devons donner la priorité à ces politiques. Ou bien, l’accession à la propriété peut devenir un droit de naissance au lieu d’une aspiration économique réalisable.