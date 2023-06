4 facteurs de localisation à prendre en compte pour les investissements immobiliers

Les régions du sud et de l’ouest des États-Unis affichent les taux de croissance les plus élevés, selon les données du US Census Bureau, avec des villes du Texas, de la Floride et de l’Arizona en tête de liste. Les travailleurs à la recherche d’un lieu de résidence idéal pourraient trouver des endroits comme Green Bay, Wisconsin et Huntsville, Alabama, attrayants, car ces communautés se classent au premier et au deuxième rang dans la liste des meilleurs endroits où vivre du US News & World Report. Raleigh et Durham, en Caroline du Nord, suivis de Boulder, au Colorado, suivent de près.

Lorsqu’il s’agit d’investir dans l’immobilier, des statistiques comme celles-ci peuvent servir de point de départ, mais il reste encore beaucoup à faire pour choisir le meilleur emplacement. L’adage « Emplacement, emplacement, emplacement » sonne toujours vrai aujourd’hui. C’est l’un des aspects les plus importants du jeu, et les caractéristiques entourant la propriété que vous acquérez joueront un rôle clé dans sa valeur actuelle et future. En tant que tel, vous voudrez bien noter le paysage avant de faire une offre. Utilisez les directives suivantes pour vous aider à commencer votre recherche du bon pied.

Si vous avez vécu dans le même quartier au cours des dernières décennies, vous êtes probablement en phase avec ses meilleures caractéristiques, ainsi que les zones qui pourraient être améliorées. Utilisez cette information comme un avantage concurrentiel. Pendant que vous vous promenez, vérifiez les signes qui indiquent des fonctionnalités manquantes. Y a-t-il de la place pour un autre café dans votre quartier, ou la zone est-elle saturée de cafés ? Les habitants ont-ils du mal à se loger à proximité du centre-ville ? Les réponses pourraient vous aider à repérer les opportunités d’investir dans une propriété ou de modifier un emplacement existant pour mieux répondre aux besoins du quartier.

Faites des recherches sur la façon dont les propriétés de la région que vous envisagez ont été utilisées dans le passé. Pourquoi ont-ils été construits pour la première fois ? Comment ont-ils changé au fil des ans ? Passez également en revue les codes de zonage ou faites appel à un expert qui connaît les lois locales. L’exercice vous aidera à réfléchir aux possibilités d’améliorations ou de rénovations, ainsi qu’à comprendre vos limites. Il peut y avoir des réglementations sur les loyers en place, par exemple, ou des codes qui empêchent la manière dont une structure peut être modifiée.

Quand j’ai commencé sur la scène immobilière il y a 25 ans, on m’a assigné un territoire dans le quartier de Chelsea à New York. J’ai passé les trois mois suivants à l’étudier et à apprendre à connaître les gens là-bas. J’ai parlé à tout le monde, des propriétaires de petites entreprises aux surintendants d’immeubles et aux résidents. J’ai vite appris que les espaces étaient prêts pour une transformation : apparemment du jour au lendemain, des galeries d’art ont commencé à apparaître et ont remplacé les marchés aux puces qui s’y trouvaient. La nouvelle construction a attiré des commodités supplémentaires, y compris des entreprises et la scène de la vie nocturne, qui présentaient toutes des options incroyables pour les investisseurs qui étaient au courant et sont entrés au bon moment.

Changer de quartier pourrait présenter de fortes opportunités. À New York, quatre nouvelles stations de métro ouvrent dans le Bronx. Pensez au potentiel immobilier autour de ces arrêts : les valeurs des commerces de détail devraient augmenter, car les magasins et les restaurants répondent à l’afflux de piétons. L’inverse peut également être vrai : dans les zones où les résidents partent ou où les bureaux sont vides, les propriétés peuvent ne pas être considérées comme ayant de la valeur.

Lorsque vous envisagez des conducteurs pour une zone, vérifiez les déménagements et les extensions des locataires. Tesla a déménagé son siège social de la Californie au Texas en 2021. Amazon a ouvert sa phase initiale de HQ2 à Arlington, en Virginie, en mai 2023. La société prévoit que l’investissement générera 25 000 emplois directs d’ici 2030 et soutiendra des milliers de postes indirects supplémentaires dans la région. De tels changements apporteront de nouvelles opportunités d’emploi sur le marché.

Les investisseurs intelligents regardent non seulement la croissance démographique, mais aussi les emplois futurs. Considérer quelles villes ont le plus d’offres d’emploi peut être un indicateur d’un marché en croissance. Suivez également les ouvertures de nouveaux magasins. Des entreprises comme Starbucks ont consacré beaucoup de temps et de ressources pour décider où lancer une nouvelle succursale. Identifiez les colocataires que vous aimeriez avoir et suivez-les. Comme l’a si bien dit Wayne Gretsky : « Patinez là où la rondelle va !

Lorsqu’il s’agit de choisir un emplacement, il n’y a rien de mieux que de sortir et de se promener dans le quartier. Utilisez les informations que vous recueillez en cours de route pour élaborer votre plan d’affaires. Vous pouvez ensuite partager votre idée avec vos partenaires ou votre équipe et passer aux étapes suivantes. Si vous choisissez le bon moment, vous pourriez obtenir beaucoup dans un emplacement privilégié qui offre des rendements à long terme.