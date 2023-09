4 conseils pour obtenir l’avis d’un excellent courtier sur la valeur

Si vous vendez une propriété résidentielle ou commerciale, obtenir l’avis d’un courtier de premier ordre sur la valeur peut jouer en votre faveur. Vous souhaiterez travailler avec quelqu’un qui est conscient de ce qui s’est vendu dans le passé sur le marché, ainsi que de l’environnement actuel. Il sera utile que le courtier ait accès à des informations et à des données supplémentaires, ce qui lui permettra de se démarquer des autres dans la région et, en fin de compte, d’augmenter vos chances de réussite de la transaction.

Utilisez ces lignes directrices pour obtenir l’opinion d’un excellent courtier sur la valeur.

1. Trouvez quelqu’un qui utilise les bons plans de vente

Un courtier qui connaît des propriétés comparables dans la région sera en mesure d’ajouter une couche de contexte pour une opinion sur la valeur. Il est important que votre courtier se concentre sur les bonnes ventes et les bonnes données. Ils devraient calculer le prix au pied carré d’actifs similaires, ce qui permettra de voir plus facilement comment une propriété pourrait se comporter sur le marché. Pour les propriétés multifamiliales, le prix unitaire fournit généralement des informations supplémentaires. Votre courtier devrait vérifier le taux plafond et le type de location, ainsi qu’un examen des conditions de la propriété. Ils pourraient même parler avec le courtier impliqué dans des transactions comparables antérieures pour savoir pourquoi une propriété s’est vendue à un certain prix.

2. Recherchez un courtier qui connaît les ventes actuelles

Même si les chiffres des ventes fournissent des informations pouvant être appliquées à une opinion sur la valeur, ils ont également tendance à servir de rétroviseur. Ils reflètent ce qui s’est passé sur le marché il y a plusieurs mois ou plus. Les données qu’ils fournissent pourraient dater d’un an et pourraient ne pas refléter avec précision les tendances récentes.

Pour cette raison, il est essentiel que les courtiers résidentiels et commerciaux connaissent les ventes en cours. Sur des marchés fluctuants et marqués par des taux d’intérêt en hausse, plus les données sont récentes, mieux c’est. Si votre courtier sait ce qui a été signé au cours de la semaine dernière, il pourra appliquer ces détails à la propriété que vous vous préparez actuellement à vendre.

3. Trouvez un courtier qui comprend le marché

En plus des tendances macroéconomiques, un grand courtier sera conscient du pouls du sous-marché. Cela pourrait inclure l’examen des données sur l’emploi pour voir si les taux d’emploi augmentent, comment la démographie évolue et quelles commodités intéressent les résidents.

La connaissance du potentiel d’un lieu peut contribuer à approfondir une opinion sur sa valeur. Pour les propriétés commerciales, des détails sur une approche de revenu pourraient être ajoutés à l’estimation. Les informations peuvent énumérer ce que vous, en tant qu’investisseur, pourriez rechercher dans une propriété livrée vacante. Par exemple, y a-t-il une prime ? Est-ce que quelqu’un paierait pour l’utiliser ? S’il existe des opportunités de développement, cela pourrait également être souligné. Les impôts devront également être abordés.

4. Travaillez avec un courtier qui a de solides antécédents

Après avoir pénétré un marché, chaque vente peut contribuer à établir la crédibilité d’un courtier. Une longue liste de transactions et de références réussies ajoutera de la pertinence à une opinion sur la valeur. Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, je propose de montrer aux autres ma liste complète de ventes et de les laisser contacter n’importe quel propriétaire à partir de celle-ci.

Obtenir l’opinion approfondie et précise d’un courtier peut vous aider à vous différencier des autres vendeurs du secteur. Cela vous donne la possibilité d’exploiter des données sur les conditions actuelles du marché, ainsi que des informations supplémentaires qui pourront être utilisées plus tard dans la transaction. Bien sûr, l’équation lors de la vente ne se résume pas à l’opinion d’un courtier sur la valeur, et nous aborderons ces sujets supplémentaires dans les prochains articles. Les meilleurs courtiers auront un plan de marketing concret pour la propriété, seront capables de montrer l’endroit sous son meilleur jour et seront prêts à s’impliquer dans le processus de négociation.