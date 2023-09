22 ans après le 11 septembre, l’immobilier a contribué à relancer New York, et nous y travaillons toujours

Nous sommes aujourd’hui le 11 septembre 2023.

Il y a vingt-deux ans aujourd’hui, j’ai vu avec étonnement les avions s’écraser sur le World Trade Center. Ensuite, j’ai fermé mes bureaux pour que tout le monde puisse rentrer chez soi, et j’ai marché au milieu de Madison Avenue, sans voiture en vue, pour regagner mon appartement. Même depuis la 78ème rue Est, nous pouvions voir la fumée s’élever vers le ciel.

C’était la fin des ventes immobilières cette année-là. Beaucoup de nos acheteurs ont abandonné leurs transactions et ont quitté la ville. J’ai dit à mes agents que notre rôle pour le reste de l’année était de servir de chambre de commerce pour New York – en réitérant, encore et encore, notre foi dans la ville et notre croyance en son retour. Et, en janvier 2002, le marché a pris feu, augmentant de manière agressive chaque année suivante jusqu’en 2008, quand, une fois de plus, notre incapacité à tirer les leçons économiques du passé a fait sombrer notre économie.

Cela, en un mot, décrit les 20 dernières années dans notre secteur (immobilier) : des augmentations précipitées suivies de déclins tout aussi précipités.

Aujourd’hui, nos propriétés à Manhattan se vendent à peu près au même prix qu’en 2005 ou en 2012. Brooklyn, bien sûr, est une autre histoire, car elle est de plus en plus devenue le lieu où les membres de la génération X, et ceux qui les suivent, veulent vivre. . De nos jours, nous, dans le secteur, aimons plaisanter en disant que les coopératives de l’Upper East Side sont devenues un jeu de valeur !

Ces décennies constituent une anomalie dans la longue histoire des ventes immobilières d’après-guerre ici à New York. Bien qu’il y ait eu des baisses, la tendance des valeurs depuis 1950 a été presque uniformément à la hausse. Cependant, sur le marché actuel, de multiples incertitudes ont mis de nombreux acheteurs sur la touche.

Le taux de la Fed est à son plus haut niveau depuis 20 ans, augmentant ainsi les prix des prêts hypothécaires – qui étaient il n’y a pas si longtemps inférieurs à 3 % – à plus de 7 %. Pour les acheteurs de maison, cela crée un double coup dur : non seulement leur prêt hypothécaire coûte plus de deux fois ce qu’il aurait été il y a quelques années, mais ils ont très peu à acheter, puisque les propriétaires avec un prêt hypothécaire de 2,75 % sont plus susceptibles de rénover. que de déménager et doubler leurs coûts de financement. Le paysage politique est très polarisé et toute personne sensée reconnaît les dangers du changement climatique pour les villes côtières de basse altitude comme New York. Les personnes anxieuses ne font pas des acheteurs enthousiastes.

Cela dit, l’accession à la propriété reste un pilier du rêve américain. Mais depuis le 11 septembre, peu de progrès ont été réalisés pour élargir le groupe d’Américains à qui ce rêve est accessible. Alors que la Cour suprême annule la discrimination positive et les possibilités d’avortement, affectant principalement les pauvres et les personnes de couleur, notre population d’acheteurs new-yorkais reste obstinément blanche. Les personnes de couleur continuent d’être victimes de discrimination de la part des agents immobiliers, tandis que les agents eux-mêmes, une population majoritairement féminine, continuent d’être victimes de harcèlement sexuel de la part des dirigeants et des responsables des organisations professionnelles. En outre, même si les attentats du 11 septembre ont marqué une époque où le terrorisme semblait être une importation étrangère, les événements des dix dernières années l’ont montré beaucoup plus près de chez nous, à Buffalo, à Pittsburgh ou à Orlando, sans parler des salles et des chambres de la capitale.