20 conseils de célébration du 4 juillet inspirés du design de bien-être

Mardi est le 247 de l’Amériquee anniversaire et des millions de propriétaires célébreront avec des fêtes sur leur propriété. Le Jour de l’Indépendance est généralement associé à des hot-dogs, des hamburgers, des feux d’artifice, des jeux de plein air et un décor de fête rouge, blanc et bleu – tous des trucs amusants ! Mais c’est aussi la fête américaine la plus dangereuse de l’année, selon le centre de santé de l’Université du Texas à Austin. Voici un tour d’horizon de produits et de conseils inspirés du design de bien-être pour garder votre célébration (et vos espaces extérieurs) plus sûrs et plus sains.

La sécurité alimentaire

Bien que les hot-dogs causent le plus de blessures par étouffement, selon l’équipe de l’UT, il est important de garder les plats d’accompagnement comme la salade de pommes de terre et la salade de chou froide au frais pour éviter tout risque d’intoxication alimentaire.

1. Si vous recevez régulièrement ou si vous aimez simplement manger à l’extérieur, envisagez d’ajouter un mini-réfrigérateur pour l’extérieur à votre espace. Il existe des modèles et des versions autonomes qui peuvent être intégrés dans une cuisine ou un bar extérieur.

2. Si ce n’est pas faisable, investissez dans une glacière qui peut empêcher vos aliments de rester dehors dans la chaleur de la journée.

Sécurité thermique

En parlant de la chaleur du jour, avec des températures atteignant les trois chiffres dans de nombreuses régions du pays, rester au frais à l’extérieur est plus important que jamais. Votre espace de divertissement extérieur doit avoir des revêtements sur tous ses principaux espaces de rassemblement.

3. Cela peut être un grand parapluie ou un auvent pour les salles à manger et les sièges.

4. Selon votre budget, votre calendrier et les règles du propriétaire, une structure plus permanente, comme un auvent ou une pergola intégrée, peut fonctionner.

5. Le cuisinier et les assistants doivent également avoir une couverture pour les heures qu’ils passeront à travailler sur un gril chaud. Il existe maintenant des abris spécialement conçus pour ces zones, à la fois temporaires et permanents.

6. Les revêtements seuls peuvent ne pas suffire. Les ventilateurs de plafond ou sur pied peuvent aider à refroidir une zone de rassemblement extérieure.

7. Un ventilateur brumisateur est une meilleure option pour garder les invités au frais s’il y a une source d’eau à proximité.

Sécurité aquatique

Selon l’équipe de santé de l’UT, les activités nautiques récréatives – un passe-temps incontournable pour les célébrations du 4 juillet – figurent parmi les quatre principales causes de blessures subies pendant cette fête. À la maison, cela signifie éviter les noyades accidentelles dans votre piscine. Ces ajouts inspirés de la conception du bien-être à votre maison peuvent réduire ce risque.

8. Ajoutez des clôtures ou des écrans pour empêcher les enfants de courir sans surveillance dans votre piscine.

9. Une autre mesure de sécurité à considérer est une alerte d’ouverture de votre porte-fenêtre, mais cela est souvent irréalisable dans un cadre de fête avec des dizaines de personnes qui entrent et sortent.

10. Un matériau de terrasse antidérapant est important pour empêcher quiconque se promène autour d’une piscine de tomber. Il peut s’agir d’un composite d’aspect bois ou d’un carreau de porcelaine conçu pour les espaces extérieurs non couverts. (Vous ne pourrez probablement pas refaire surface votre terrasse avant les vacances, mais certainement quelque chose à considérer pour une utilisation extérieure régulière et divertissante.)

11. Si le resurfaçage d’une terrasse de piscine n’est pas une option – surtout avant ce mardi ! – il existe des bandes ou un revêtement que vous pouvez ajouter pour rendre ce que vous avez actuellement antidérapant.

La sécurité incendie

Les grils extérieurs, les foyers, les tables de feu et les cheminées sont tous populaires, et il existe une large gamme de combustibles et de configurations disponibles. Les feux d’artifice sont également largement utilisés lors de cette fête. Pensez à assurer votre sécurité, celle de votre famille, de vos invités et de vos voisins grâce à ces modules complémentaires.

12. Si vous ajoutez de la flamme à votre espace de divertissement, ayez également une protection contre les incendies à portée de main. Cela peut être un extincteur ou une couverture anti-feu stocké dans une armoire extérieure à proximité.

13. Avoir une trousse de premiers soins à portée de main est également utile. De nombreuses maisons et voitures en sont équipées, et comme elles ne sont pas utilisées tous les jours ou toutes les semaines, il est souvent difficile de les trouver.

14. Les feux d’artifice sont populaires à cette période de l’année et comportent leurs propres risques. L’année dernière seulement, il y a eu plus de 10 000 visites aux urgences en raison de feux d’artifice, selon la Consumer Product Safety Commission. Le Conseil national de sécurité propose ce conseil sur son site Web : si vous utilisez des feux d’artifice à la maison, ne les utilisez jamais à l’intérieur, éloignez-les de votre maison et de tout matériau inflammable, ayez un seau d’eau à portée de main en cas d’incendie et faites tremper les feux d’artifice utilisés et inutilisés. pendant plusieurs heures avant de le jeter.

Sécurité des créatures

Les insectes peuvent gâcher une fête, soit en mordant les hôtes, les invités et les animaux domestiques, soit en atterrissant sur votre nourriture. Les tiques représentent un risque particulier, étant donné les dangers de la maladie de Lyme que leurs piqûres peuvent transmettre.

15. Le CDC offre des conseils sur la création de « zones de sécurité contre les tiques » sur votre propriété. Cela comprend la création d’une barrière de copeaux de bois ou de gravier entre votre pelouse et vos aires de jeux et les zones boisées environnantes.

16. Les directives du CDC suggèrent également d’empiler du bois dans une zone sèche pour décourager les rongeurs dont les tiques aiment se nourrir. Un porte-bûches attrayant peut être un complément utile à votre espace extérieur.

17. De nombreux propriétaires soucieux de leur santé veulent éviter les pulvérisations de moustiques, tout en dissuadant ces parasites. Pour leur considération sont des bougies, des lanternes et d’autres répulsifs. Prevention.com a un tour d’horizon des évaluations de produits.

18. La sécurité des créatures signifie également garder vos animaux de compagnie en sécurité et en bonne santé pendant leur séjour à l’extérieur. Un abri extérieur pour chiens qui n’expose pas son ventre ou ses pattes à une terrasse chaude est important.

19. Ayez un bol d’eau incassable qui ne peut pas être facilement renversé dans une zone hors de la circulation piétonne pour garder votre chien hydraté par temps chaud. Élevez le bol pour les grandes races.

20. Si vous utilisez des feux d’artifice ou qu’ils se déclenchent dans votre quartier, gardez vos animaux de compagnie à l’intérieur – idéalement dans une pièce ou une caisse à l’épreuve des évasions, suggère l’American Veterinary Medical Association dans les conseils de sécurité du 4 juillet sur son site. C’est la période de l’année où ils sont le plus susceptibles de s’enfuir, préviennent les vétérinaires. Gardez également vos animaux de compagnie à l’écart du gril et des restes de nourriture; les aliments de pique-nique gras et frits que nous aimons sont dangereux pour leur santé, notent-ils.