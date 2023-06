15 idées de cadeaux sains inspirés de la maison pour la fête des pères

Êtes-vous toujours à la recherche d’un cadeau de fête des pères pour l’homme – ou les hommes – de votre vie ? Pourquoi ne pas offrir un cadeau qui favorise son bien-être ? (Il a probablement plus qu’assez de cravates, ?) Voici 15 idées inspirées par les cinq facettes du design bien-être.

Cadeaux facette santé et forme physique

Des cadeaux inspirés des facettes de la santé et de la forme physique peuvent l’aider à mieux manger ou à mieux travailler. D’autres idées, non détaillées ici, peuvent l’aider à dormir plus profondément ou à faire de l’exercice à la maison.

1. Votre cadeau veut-il abandonner son corps de père en mangeant plus sainement cet été ? Une friteuse à air de comptoir peut l’aider à savourer ses aliments préférés, mais avec moins de matières grasses.

2. Un autre excellent cadeau pour une cuisine saine est un multicuiseur avec des réglages de vapeur et de mijoteuse.

3. Une autre façon pour papa d’être en meilleure santé cet été est d’améliorer son travail à la maison. Une chaise de bureau ergonomique soulagera certains des maux et des douleurs qui résultent d’une mauvaise position assise.

Cadeaux de protection et de sécurité

Les cadeaux inspirés par la deuxième facette de la conception du bien-être peuvent le protéger, lui et ses proches, contre les maladies et les blessures.

4. La fumée des incendies de forêt nous rappelle l’importance de la qualité de l’air intérieur. Protégez papa avec un purificateur d’air doté d’une filtration HEPA, sans ozone et dimensionné pour répondre à l’espace où il passe le plus de temps.

5. Les pères avec des adolescents et des enfants apprécieront la sécurité offerte par un coffre-fort pour armes à feu avec une serrure biométrique, afin que lui seul puisse accéder à son arme à feu.

6. Pour les papas qui aiment cuisiner, un brûleur à induction portatif accélérera ses plats sur la table et sera également plus rapide à nettoyer. Tout en offrant un contrôle au niveau du chef, ils protègent également contre la pollution intérieure et la plupart des incendies et brûlures de cuisine.

Cadeaux de la facette d’accessibilité

Les cadeaux inspirés par l’accessibilité peuvent rendre les tâches quotidiennes et les passe-temps plus faciles, plus pratiques et même plus sûrs pour tout le monde, mais surtout pour les destinataires qui pourraient avoir des problèmes de vision, d’équilibre ou d’atteinte.

7. Les papas qui cuisinent apprécieront également les séparateurs de tiroirs et les organisateurs coulissants pour accéder plus rapidement et plus facilement à ses outils.

8. Un autre excellent cadeau d’accessibilité pour l’homme de votre vie est l’éclairage de travail là où il en a le plus besoin – que ce soit dans son espace de loisirs, son bureau à domicile ou son centre de travail dans la cuisine. Cela peut prévenir la fatigue oculaire, les erreurs et les blessures.

9. Les bancs peuvent être d’excellents cadeaux pour l’accessibilité. Obtenez une version étanche pour sa douche, son entrée ou son jardin. Ceux-ci peuvent lui permettre de s’asseoir, de poser des colis ou de pratiquer son passe-temps assis, plutôt que de se pencher.

Cadeaux de facette de fonctionnalité

La fonctionnalité consiste également à rendre une maison plus conviviale, mais peut également ajouter de la résilience et de la durabilité. Voici quelques cadeaux que vous pouvez offrir à papa pour obtenir ces avantages à la maison :

10. Une génératrice sans essence peut alimenter ses essentiels pendant une panne de courant. Il existe des blocs d’alimentation de secours pour les réfrigérateurs, les climatiseurs, les téléviseurs et les ordinateurs qui ne créent pas de vapeurs de gaz toxiques.

11. Les couvre-fenêtres automatisés peuvent être programmés pour bloquer le soleil pendant la partie la plus chaude de la journée, protégeant les œuvres d’art, les tapis et les meubles de papa et réduisant sa facture d’électricité. Cela peut également donner l’impression qu’il est chez lui lorsqu’il vous rend visite ou rend visite à un autre être cher.

12. Remplacer l’évier de papa est probablement une tâche trop lourde, mais vous pouvez lui donner des accessoires qui transforment celui qu’il a en un évier de chef professionnel et facilitent la préparation des repas et le nettoyage. Il peut s’agir d’une passoire, d’un étendoir à linge, d’un robinet rétractable ou mains libres, d’un distributeur de savon et/ou d’une planche à découper allant au lave-vaisselle.

Cadeaux Facette Confort & Joie

Le confort et la joie sont les facettes préférées de la conception du bien-être pour la plupart des gens. Ils sont aussi souvent les plus faciles à choisir et à donner, car ils englobent de nombreux domaines de la vie. Voici quelques idées pour cette année.

13. Les cadres vidéo peuvent faire pivoter les photos préférées de papa des vacances, des passe-temps, des événements sportifs, des amitiés, des réunions de famille et d’autres souvenirs précieux.

14. Donnez à votre père ou à votre mari quelque chose que vous ou vos enfants avez personnellement conçu pour lui. Avoir de beaux souvenirs qui rehaussent le décor d’une maison tout en évoquant un être cher peut ajouter du confort et de la joie à son espace.

15. Améliorez l’espace de loisirs de papa avec un tapis anti-fatigue. Cela rendra la position debout pendant des heures plus confortable (et plus saine pour son dos, ses jambes, ses hanches et ses pieds).