14 cadeaux pour la fête des mères pour la maison 2023

Vous cherchez un super cadeau de fête des mères que maman appréciera vraiment ? Pourquoi ne pas lui offrir un beau cadeau pour la maison ? Que maman soit bricoleuse, aime une chaise confortable ou aime une literie extra luxueuse, voici les meilleurs cadeaux à considérer.

Fauteuil 7th Avenue avec repose-pieds

Vous voulez offrir à maman un cadeau vraiment attentionné cette année ? Pourquoi ne pas envisager le fauteuil avec pouf 7th Avenue ? L’une des pièces les plus polyvalentes jamais conçues, elle s’intègre facilement à n’importe quelle pièce de style, qu’elle soit contemporaine, moderne ou même traditionnelle. Mieux encore, il est non toxique (certifié OEKO-TEX), résistant aux taches et lavable en machine. Ainsi, que maman aime les animaux de compagnie, le vin ou les deux, elle adorera cette chaise chic et durable.

Bouquet Box X Beauté Significative

Vous cherchez un cadeau de luxe pour la maman bricoleuse ? Bouquet Box vient de lancer une collaboration en édition limitée avec Meaningful Beauty de Cindy Crawford. Ce cadeau comprend un vase en acrylique moderne, des outils floraux et une variété de fleurs du célèbre fleuriste Mark’s Garden, ainsi que des instructions simples sur la façon de créer un arrangement magnifique. Il est également livré avec un code pour un échantillon de luxe gratuit de sérum de melon activateur de jeunesse, qui laisse maman aussi fraîche qu’une marguerite.

Couverture en tricot à chevrons Saatva

Vous recherchez une couverture légère qui est un peu plus fraîche pour le printemps qu’une couette typique ou qui peut être utilisée pour la superposition pendant les mois les plus froids ? La couverture en tricot à chevrons Saatva vérifie ces deux cases avec une dose supplémentaire de style. Bien que cette marque soit surtout connue pour ses matelas, il existe également des lits, de la literie et une ligne de décoration moderne et cool. Choisissez parmi les couleurs blanc, sauge et vert dans les tailles twin/twin xl, full/queen et king/cal king.

Les ensembles de lit en lin lavé à la pierre Citizenry

La literie en lin est un cadeau si luxueux. Mieux encore, c’est un cadeau que maman peut utiliser pendant au moins huit heures (espérons-le) chaque jour et chaque nuit. Les ensembles de lit en lin délavé à la pierre de The Citizenry sont disponibles en treize couleurs unies différentes et deux options à rayures différentes. Fabriqué à partir de lin français à 100 % au Portugal, chaque ensemble comprend un drap plat, un drap-housse et une housse de couette ainsi que quatre taies d’oreiller.

Taie d’oreiller en soie Blissy

Il n’y a rien de plus luxueux qu’une taie d’oreiller en soie. Fabriquées à partir de 22 Momme, 100 % soie de mûrier, les taies d’oreiller Blissy sont disponibles en tailles Standard, Queen et King dans une généreuse sélection de 45 couleurs différentes. Parce que la soie aide les cheveux et la peau à retenir l’humidité, maman a également de meilleurs jours de cheveux et une peau éclatante.

Lampe de table Mitzi X Ariel Okin Clarendon

Les mamans sont une grande lumière, mais parfois elles ont besoin d’un meilleur éclairage. Heureusement, la collaboration de Mitzi avec le célèbre architecte d’intérieur Ariel Okin offre de nombreuses options chics. Quel que soit le style de maman, il y a une lampe, un lustre, une applique ou une suspension pour elle. L’une des meilleures pièces est la lampe de table Clarendon. Vraiment remarquable, il est parfait sur une table de chevet, un bureau ou même sur une table d’entrée.

Les Ruches Grandé Marbré Bougies

Vous cherchez le bon cadeau pour la maman qui a tout ? Elle n’a probablement pas de Bougie LesRuches Grandé Marbrè. Emballé dans de magnifiques vases en marbre chic, ce favori de maman Kourtney Kardashian se décline en six parfums différents, dont le bois de santal de la marque et des classiques comme Gardenia. Eco-friendly, ces bougies sont également rechargeables.

Rifle Paper Company Grande boîte souvenir brodée

Que maman ait besoin d’un endroit pour des souvenirs, des bijoux ou même simplement d’une jolie boîte décorative pour ajouter un intérêt visuel à une table de chevet, la grande boîte souvenir brodée de Rifle Paper Company est un cadeau très attentionné. Avec l’imprimé Strawberry Fields signature de la marque, si maman n’est pas déjà fan, elle le sera après avoir reçu ce cadeau attentionné.

Wolffer Estate Summer In A Bottle Côtes De Provence Rosé

On dit qu’il ne faut pas juger un vin à sa bouteille, mais Wolffer Estate Summer In A Bottle Côtes De Provence Rosé est l’exception à la règle. Ce délicieux rosé est magnifiquement emballé dans une bouteille décorative qui rehausse instantanément n’importe quel décor de table. Les mamans qui aiment le design et celles qui apprécient un bon verre de vin adoreront cette délicieuse boisson.

Ensemble de backgammon ArtSugar Super Star

La fête des mères n’est pas un jeu, n’est-ce pas ? Si maman aime les jeux de société classiques, pourquoi ne pas lui en offrir un magnifiquement conçu par ArtSugar ? Emballé avec élégance, il est facile à transporter mais a également fière allure sur la table basse. Les étoiles brunes et les éclats brillants sont une nouvelle version d’un vieux classique que les mamans de tous âges apprécieront à coup sûr.

Elizabeth Sutton Collection Impressions sur toile en édition limitée

Elizabeth Sutton est une artiste incroyablement talentueuse connue pour son utilisation fantaisiste et amusante de la couleur. L’artiste a récemment lancé une boutique éphémère à Bloomingdales à New York avec sa collection de table, des accessoires de mode et une sélection d’impressions sur toile en édition limitée sur le thème de la ville de New York, notamment , et . Achetez-en un pour maman ou achetez les trois et restez ensemble.

MooMooi par Meredith Wing Prints

Vous cherchez des imprimés abordables mais élégants ? L’artiste Meredith Wing, qui est surtout connue pour ses dessins de femmes portant des fleurs, des fruits et des légumes, a une impression pour chaque maman. Des mamans enceintes avec des ventres de graines d’avocat aux styles maman et moi, le plus difficile est de n’en choisir qu’un.

Beaba BabyCook Express

Vous cherchez un super cadeau pour les nouvelles mamans? Ne cherchez pas plus loin que le Beaba Babycook Express. Le robot cuiseur pour bébés le plus rapide du marché : il est facile de cuire à la vapeur, de mixer, de réchauffer et même de décongeler.

Les pièces vont au lave-vaisselle, donc le nettoyage est rapide et facile. Mieux encore, il est élégamment conçu et a fière allure sur le comptoir. Choisissez parmi les couleurs gris, sauge, bleu baltique et argile.

Tapis de jeu Totter et Tumble

Même si le bébé beige adapté aux parents et l’esthétique non sexiste sont si populaires en ce moment, la vérité est que la plupart des meubles et des décorations pour bébés ne reflètent pas souvent le style des parents. Heureusement, les tapis de jeu Totter And Tumble sont conçus non seulement pour être confortables pour les enfants, mais aussi pour compléter les décors pour adultes. Fabriqués en quatre formes et tailles différentes, y compris ronds, ces tapis de jeu chics sont même à double face, ce qui les rend idéaux pour les photos. Avec une épaisseur de 1,3 cm, ils sont très confortables et peuvent même être utilisés pour le Pilates ou le yoga.