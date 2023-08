12,5 millions de dollars est le prix de vente record à battre sur la péninsule de Palos Verdes en Californie

Début août, 12,5 millions de dollars sont apparus comme le point idéal pour les ventes de disques sur la magnifique péninsule de Palos Verdes, dans le sud de la Californie. Deux propriétés – un domaine de 6 000 pieds carrés à Palos Verdes Estates et une résidence de 10 acres au sommet d’une colline à Rolling Hills Estates – se sont vendues au prix le plus élevé au cours des six derniers mois.

Il est difficile de savoir si le record restera valable pour le reste de 2023. L’année dernière, la maison la plus chère de la péninsule de Palos Verdes s’est vendue 17,1 millions de dollars, tandis qu’en 2021, la vente record était de 16,6 millions de dollars, selon les registres immobiliers.

La vente la plus récente, une maison contemporaine au 952 Paseo La Cresta à Palos Verdes Estates, a été conclue en juillet. « C’était très rapide », explique l’agent de vente Suzanne Dyer de Strand Hill Properties. « L’acheteur était à Dubaï lors d’un voyage d’affaires, il l’a vu apparaître en ligne et en est tombé amoureux. Il est revenu en avion… et l’a acheté.

La résidence de deux étages avec cinq chambres et six salles de bains se trouve sur une falaise au-dessus de la côte sans maisons entre la propriété et l’océan. La conception des murs de verre sur toutes les chambres face à l’océan tire pleinement parti de l’emplacement. À l’intérieur, le plan d’étage ouvert avec des plafonds cathédrale permet une lumière naturelle abondante et des vues.

Une rénovation complète par Pritzkat & Johnson Architects de Redondo Beach a été achevée en 2023, ajoutant des équipements, tels qu’un terrain de pickleball et une piscine à débordement avec une vue imprenable sur l’océan. « On se croirait dans une toute nouvelle maison », déclare Dyer.

Le cadre de la maison est serein et privé, en commençant par des pièces d’eau tranquilles dans la cour avant jusqu’à l’arrière de la maison avec une grande pelouse. La chambre principale dispose d’un espace extérieur privé et d’un jacuzzi. La maison dispose également d’un garage pour trois voitures, d’une cave à vin et d’espaces de restauration et de détente en plein air pour se divertir.

Palos Verdes Estates est situé le long du littoral de la baie sud. Les destinations récréatives de la petite ville comprennent la plage de Palos Verdes Bluff Cove et la baie de Lunada (pour le surf et les activités de plage), le club de golf de 18 trous de Palos Verdes, conçu en 1923, et le club de tennis de Palos Verdes.

En mars, la vente d’une maison au sommet d’une colline sur Georgeff Road à Rolling Hills Estates a établi le prix record actuel de 2023 à 12,5 millions de dollars. La maison est située au sommet de canyons luxuriants avec vue sur la côte et des sentiers d’équitation et de randonnée à proximité. Il s’est vendu en une journée.

Suzanne Dyer était l’agent inscripteur pour les deux ventes.