11 incontournables pour une chambre de bébé sûre et élégante pour le mois de la sécurité des bébés

Des produits toxiques aux risques généraux pour la sécurité, l’un des endroits les plus dangereux pour les bébés peut être leur crèche. Heureusement, la Commission de sécurité des produits de consommation a déclaré septembre Mois national de la sécurité des bébés afin de sensibiliser l’opinion à ce problème. Mais ce n’est pas parce qu’un produit est sûr qu’il est esthétique pour les parents ou qu’il complète une pièce. Heureusement, il est possible de trouver un équilibre entre sécurité et chic. Voici onze incontournables dont chaque chambre de bébé a besoin pour un espace plus sûr, moins toxique et beaucoup plus élégant.

Étagère de jeu Lovevery Montessori

Lovevery propose tellement de jouets et de kits incroyables que les ranger tous peut être un véritable défi. La marque a donc créé la Playshelf Montessori pour résoudre ce problème. Fabriquée à partir de bois baltique certifié FSC, cette étagère est non toxique et issue de sources durables. Intelligemment conçu, il est doté d’une technologie de fermeture douce qui peut aider à prévenir les blessures aux petits doigts. L’esthétique neutre est élégante, ce qui permet de garder les espaces de jeu bien rangés.

Tapis de jeu matelassé en lin Wildbird

Il n’y a rien de moins sûr qu’un bébé qui joue sur un plancher de bois franc ou un tapis à quelques centimètres d’un berceau. Ainsi, le tapis de jeu matelassé en lin Wildbird constitue un endroit idéal pour se balader. Fabriqué à partir d’un mélange non toxique de coton et de lin, il mesure un généreux 47 pouces de diamètre. L’imprimé Meadow a une douce touche de motif pour rehausser instantanément un espace de chambre de bébé plus neutre.

Cybex Lemo Videur

Avec bébé attaché confortablement, le Cybex Lemo Bouncer est tout aussi sûr que chic. Disponible en rose et noir entre autres couleurs, il complète la plupart des décors de crèches et de maisons, en particulier les plus modernes. Le dossier est réglable pour un confort maximum.

Moniteur de connexion HD Motorola Nursery PIP1610

Chaque crèche a besoin d’un moniteur, c’est pourquoi le moniteur Motorola Nursery PIP1610 HD Connect est essentiel. Il se connecte à une application permettant aux parents de voir, d’entendre et de parler facilement à leur enfant. Mieux encore, cet appareil est suffisamment petit et discret pour être laissé sur une table d’appoint ou une table de nuit. Cependant, il est également livré avec un support mural.

Shorty Keep Petite

De leur première brosse à cheveux aux bijoux et autres souvenirs, il n’y a pas de moyen plus élégant de tout ranger que dans une Petite Keep. Ces malles personnalisables, disponibles dans une variété de couleurs, peuvent être verrouillées, empêchant ainsi les bébés de se ruiner ou (pire) de s’étouffer avec des moments importants. Chaque malle est personnalisable. La marque a également récemment lancé une malle d’anniversaire qui constitue un cadeau incroyablement attentionné mais très sûr.

Taie d’oreiller en soie Blissy Junior

Oubliez une taie d’oreiller typique en soie ou en coton pour votre tout-petit. Les taies d’oreiller Blissy Junior sont fabriquées à partir de 22 Momme 100 % pure soie de mûrier. Ce matériau est idéal pour les enfants ayant la peau sensible et des conditions comme l’eczéma. Il est également hypoallergénique et certifié OKEO-TEX, ce qui signifie qu’il est non toxique. Choisissez parmi plusieurs options de couleurs et d’impression pour compléter facilement n’importe quel décor, du traditionnel au moderne.

Housse de matelas à langer Bellabu Bear Rainbows

Il est important de choisir du linge de maison non toxique, surtout lorsqu’il s’agit de matelas à langer, car les fesses nues d’un bébé peuvent être très sensibles. La housse de matelas à langer Bellabu Bear est fabriquée à partir d’une combinaison de rayonne de bambou et d’élasthanne certifiée OEKO-TEX, de sorte qu’elle s’adapte facilement à la plupart des matelas à langer. L’imprimé arc-en-ciel est amusant et joyeux.

Matelas imperméable pour lit de bébé Newton

Les matelas peuvent être incroyablement toxiques, il est donc préférable d’opter pour un matelas de berceau certifié Greenguard Gold tel que le matelas de berceau imperméable Netwon Baby. Ce matelas respirant a été conçu pour réduire le risque d’étouffement. Il est également lavable, il est donc facile de le garder propre entre les éruptions de couches et les incidents de crachats.

Purificateur d’air PureEnrichment PureBaby

La saison froide n’est pas très loin et les bébés peuvent être très sensibles aux germes. C’est donc une bonne idée de faire fonctionner à tout moment un purificateur d’air dans la chambre de bébé. Le purificateur d’air PureEnrichment PureBaby Bear est doté d’un système de filtration en quatre étapes qui peut nettoyer jusqu’à 263 pieds carrés en seulement 30 minutes. C’est vraiment essentiel pour les bébés et les enfants souffrant d’allergies et d’asthme. Fabriqué dans les couleurs White et Sweet Oat, il sert également de veilleuse et d’adorable accessoire.

Lit de bébé convertible 3 en 1 en maille respirante pour bébé

Le berceau convertible 3 en 1 en maille respirante pour bébé est doté de parois en maille pour une respirabilité maximale. Fabriquée à partir de bois de hêtre certifié Greenguard Gold, cette conception empêche également les bras et les jambes de se coincer entre les lattes de la plupart des berceaux standard. Il est également fini avec une peinture sans plomb, sans phtalates ni formaldéhyde. Mieux encore, il y a un tableau de chaque côté. Quelle idée intelligente.

Draps de berceau Rookie Humans

Alors que les draps fantaisistes sont un excellent moyen d’ajouter du piquant à n’importe quel berceau, ceux de la marque fondée par une mère, Rookie Humans changent véritablement la donne. Fabriqués à partir de coton satiné certifié OEKO-TEX, ces draps sont illustrés par des artistes du monde entier. Choisissez parmi une variété de modèles allant des créatures forestières aux créatures marines.