10 idées d’offres Amazon Prime Day inspirées par la maison

Avez-vous attendu de nouveaux achats pour votre maison jusqu’aux offres Amazon Prime Day de cette semaine? Si vous souhaitez rendre votre maison, condo, maison en rangée, chalet ou autre logement plus sûr, plus sain, plus accessible, fonctionnel, confortable ou joyeux – c’est-à-dire, remplir les cinq facettes de la conception du bien-être – voici 10 éléments à considérer aujourd’hui ou demain . Si vous manquez ces offres ou si vous préférez faire vos achats localement, vous pouvez toujours vous inspirer de ces suggestions.

Aubaines sur les facettes de la santé et de la forme physique

Cette facette concerne les produits et les caractéristiques de la maison qui améliorent votre bien-être physique. Cela peut inclure des équipements de fitness, des produits biologiques, des meubles ergonomiques et plus encore. Voici deux idées pour augmenter votre potentiel de santé et de forme physique.

Le sport rapide du pickleball, semblable au tennis ou au badminton, peut être un excellent moyen d’améliorer votre espace extérieur et votre programme d’exercices, sans avoir à vous battre pour du temps sur le terrain avec le nombre croissant de concurrents.

Que vous aimiez prendre un long bain relaxant ou vous tenir sous une pomme de douche à effet pluie, chouchouter votre peau avec des serviettes en coton biologique peut rendre vos rituels d’hygiène plus sains. (Cette idée peut également s’intégrer dans la facette Confort & Joie.)

Offres sur les facettes de la sûreté et de la sécurité

Cette facette est conçue pour rendre vos espaces domestiques plus résilients, sécurisés et/ou privés. Ces deux idées peuvent aider.

Les espaces de vie extérieurs sont de plus en plus élaborés et de plus en plus utilisés chaque année, semble-t-il, alors protéger leur sécurité avec un système de sécurité domestique semble être une bonne idée. Il existe de nombreuses options disponibles, à la fois des solutions de bricolage comme celle-ci et des éléments faisant partie d’un système de maison intelligente. C’est un moyen abordable d’obtenir les bases couvertes.

Les incendies de forêt, les tempêtes, les vagues de chaleur, les catastrophes d’origine humaine et la surcharge du réseau peuvent tous provoquer des pannes de courant. Avoir une sauvegarde de base peut ajouter à la résilience (et à la fonctionnalité) de votre maison.

Offres sur les facettes d’accessibilité

L’accessibilité est définie comme le fait de rendre les espaces utilisables pour les personnes qui pourraient avoir des limitations physiques. Au fur et à mesure que nous vieillissons ou que nous nous blessons (peut-être en jouant au pickleball !), nous pouvons bénéficier de l’amélioration de l’accessibilité dans nos maisons.

Un brûleur à induction portable nous aide à cuisiner si la cuisinière devient difficile à atteindre, ou si nous craignons les risques de nous brûler avec une flamme de gaz si notre vision ou notre équilibre est défaillant.

Une personne souffrant d’arthrite, de la maladie de Parkinson ou d’un autre problème de santé qui rend difficile l’utilisation de couvercles délicats ou lourds appréciera la facilité d’accès à ses déchets et de recyclage avec une boîte mains libres. Pour ceux qui n’ont pas ces soucis, il y a des avantages sanitaires, de sécurité et de fonctionnalité à ne pas avoir à toucher un couvercle avec des mains sales.

Offres de fonctionnalités

L’ajout de fonctionnalités à votre maison comprend l’incorporation d’éléments qui vous aident à vous organiser et à rester organisé, et à répondre à de multiples besoins avec moins d’articles.

Une étagère peut le faire dans n’importe quelle pièce de votre maison, aidant à contenir et à afficher des articles, des livres, des plantes et des éléments décoratifs.

Qu’est-ce qui rend une couverture de camping fonctionnelle ? Sa polyvalence vous offre l’option d’un article pour pique-niquer ou vous blottir par une nuit fraîche, même se plier sur le sol pour amortir vos genoux lors du jardinage. Il peut aussi entrer dans la catégorie confort et joie !

Aubaines sur les facettes confort et joie

Cette facette est conçue pour rendre les espaces de votre maison plus joyeux, confortables et personnalisés.

Combien d’entre nous feuilletons encore nos vieux albums photo ? L’affichage de vos images préférées dans un cadre numérique est un moyen d’ajouter de la personnalisation, du plaisir et de la beauté à un espace. Et vous pouvez changer les images aussi souvent que vous le souhaitez pour différentes occasions et besoins émotionnels.

Si vous passez plus de temps que jamais à l’extérieur, c’est formidable de pouvoir emporter votre musique avec vous. Un haut-parleur d’extérieur dont vous n’avez pas à vous soucier d’être touché par l’arroseur, l’eau de la piscine ou le thé glacé renversé ajoute au plaisir insouciant cet été.

Derniers mots

C’est toujours le moment idéal pour ajouter un potentiel de bien-être à votre maison et à votre vie, que vous viviez dans un camping-car ou un manoir ! Il n’y a pas de liens d’affiliation dans cet article, et aucun plaidoyer pour l’une des entreprises dont les articles sont présentés ; considérez-les comme des idées et des inspirations, plutôt que comme des recommandations de produits recherchées.