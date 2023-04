10 Barbiecore incontournables pour la maison

Depuis l’annonce du nouveau film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling, Barbiecore est partout. Lorsque la bande-annonce est sortie en avril 2023, le regain d’intérêt pour tout ce qui concerne le rose n’a été renouvelé que dans les catégories mode et maison.

Heureusement, le rose est l’une des couleurs les plus faciles à décorer. Que vous souhaitiez simplement incorporer une touche de cette teinte dans votre décor ou que vous soyez prêt à tout mettre en œuvre et à créer votre propre version de Barbie’s Dream House, voici dix incontournables Barbiecore pour la maison.

Les indispensables de la ménagère Party Girls

Qu’y a-t-il de plus Barbiecore qu’une magnifique photo d’une vraie poupée Barbie extra glamour ? Cette série de photos de Housewife Essentials est à la fois amusante et sophistiquée. Avec un choix de différentes poupées Barbie avec différentes couleurs de cheveux et de peau, posées parfaitement et présentées dans un cadre en laque blanche, ces impressions sont disponibles en petites et grandes tailles. Le plus dur est de n’en choisir qu’un (ou deux ou trois) à accrocher.

Tapis ombré rose robuste

Vous voulez ajouter une touche de couleur amusante à n’importe quelle pièce ? Ruggable a récemment lancé une gamme de tapis inspirés de Barbie avec des motifs allant de formes géométriques éclatantes à cet imprimé ombré joyeux. Mieux encore, ces tapis sont lavables et résistants aux taches, ce qui les rend idéaux pour les maisons avec des animaux domestiques et des enfants. Bien qu’ils aient l’air fabuleux dans un salon ou peut-être une chambre à coucher, les styles colorés et audacieux insufflent vraiment une nouvelle vie à une salle à manger noire, blanche ou même bleu marine.

Vase En Porcelaine Venus Et Fleur Fleura

Tout comme Barbie, les fleurs d’éternité de Venus Et Fleur résistent vraiment à l’épreuve du temps. Avec des options florales amusantes et féminines, ce vase de fleurs éternelles ajoute juste quelque chose de plus à un manteau, une table ou même une table de chevet. Bien qu’il soit impossible de se tromper avec des roses classiques, ces hortensias mélangés présentent plusieurs nuances de fleurs roses dans un vase en porcelaine blanche chic. Mieux encore, ils durent au moins un an.

ArtSugar Super Pink Sprinkle Pop

Barbie aurait certainement cette sculpture de crème glacée cool de Betsy Enzensberger quelque part dans la maison de ses rêves. Fabriqué en résine, encre et pin, c’est une façon unique d’élever une table d’appoint, une étagère ou même une table de chevet. Bien qu’il soit sans calorie, il ne manque certainement pas de style. Qui a dit que Barbie ne mangeait jamais de dessert ?

Casiers fabriqués à la moutarde

Verrouillez une dose de Barbiecore avec ces fabuleux casiers roses de Mustard Made. Une façon vraiment unique d’ajouter du rangement dans un couloir, une chambre de fille ou d’adolescente, un bureau ou une remise, les teintes blush et berry sont disponibles en plusieurs tailles. Ces casiers sont également une solution instantanée à une pièce qui manque d’espace de rangement.

Verres à vin Barbie X Dragon Glassware

Que vous buviez du rosé ou du chardonnay, dites bravo à la Barbie avec ces verres à vin de Dragon Glassware. Chaque ensemble comprend un verre magenta et un verre rose. Après tout, Barbie adore les fêtes. C’est également un excellent cadeau pour tout fan de Barbie.

Taies d’oreiller rose Blissy

Vous voulez une touche subtile de Barbiecore dans la chambre ? Les taies d’oreiller en soie rose Blissy sont le moyen idéal pour le faire. Fabriquée en 100 % pure soie de mûrier 22 Momme de haute qualité, cette taie d’oreiller est élégante et lavable en machine. Dormir sur une taie d’oreiller en soie aide également la peau et les cheveux à retenir l’humidité. Choisissez parmi les tailles standard, queen et king.

Papier peint à carreaux Milton et King en rose

Ce papier peint à carreaux roses a à la fois des vibrations de ferme et de Barbiecore. Idéal pour quelqu’un qui aime Barbiecore mais qui a une maison plus traditionnelle, l’imprimé vichy classique est exceptionnellement polyvalent. Il peut être utilisé dans une cuisine pour insuffler une nouvelle vie à un coin-repas, ou simplement apporter de la couleur dans un bureau à domicile ou une chambre. Ce motif peut être utilisé pour une pièce entière ou même juste pour un mur d’accent.

Bols Collection Villeroy & Boch Boston

Apportez une douce touche de rose à n’importe quel décor de table avec ces magnifiques bols à dessert de Villeroy & Boch. Fabriquées à partir de verre cristal, les pièces de service lavables au lave-vaisselle sont idéales pour tout servir, de la crème glacée aux baies fraîches ou même simplement pour les laisser sur une table basse comme plat à bonbons. Même lorsque la tendance Barbiecore s’estompe enfin, le style intemporel de ces bols sera magnifique sur n’importe quelle table pour les années à venir.

KitchenAid Batteur sur socle de la série Artisan en rose

La cuisine est l’endroit idéal pour ajouter une touche de rose. Alors pourquoi ne pas laisser cet appareil utile sur votre plan de travail ? Ce batteur sur socle de la série Artisan de KitchenAid en rose a des vitesses pour adolescents et peut pétrir, mélanger et fouetter des ingrédients ensemble. Il comprend même un batteur plat, un crochet pétrisseur, un fouet métallique et un bouclier verseur.